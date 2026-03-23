以为在拍Netflix大片！BTS Jin「护驾阵容」吓坏旗安84，本人尴尬解释：是怕我受伤啦

世界级偶像防弹少年团（BTS）成员Jin，最近在严密保护下照样展现爆笑综艺感，让粉丝直呼「果然是综艺之神」！

日前网路漫画家旗安84的YouTube频道「人生84」上传了一支名为「和以前的同事一起」的影片，主角正是Jin。 两人去年曾一起主持Netflix综艺《奇案84的奇趣民宿》第一季，这次再度合体，火花十足。

影片中，Jin与旗安84大玩「眼神对决」，一边闲聊近况，气氛超有趣。 不只如此，Jin还整个人被埋在雪堆里进行猜谜游戏，场面爆笑到不行，最后甚至直接在雪地里开吃泡面，展现出他对综艺「比谁都认真」的拼命精神，让人惊呼连连。



不过Jin这趟拍摄的排场也完全展现「世界级巨星」的规格。 旗安84忍不住惊呼：「我们拍《人生84》的时候，连PD在内大概就5个人来，你们这边来了快20个人吧！」Jin听完有些不好意思地解释：「其实我们团队原本没这么多人啦。 」镜头一转，Jin身旁的工作人员入镜，旗安84又补了一枪：「连保镖都有，我还以为是麦可杰克森来了！」Jin赶紧解释：「因为我们拍的东西在公开前要保密，而且也不能让自己受伤啦。 」旗安84听了笑著回：「托你的福，我还以为我们在拍Netflix呢！」



整集节目笑料满点，Jin在重重保护下依然综艺魂爆发，反差萌让粉丝疯狂转发，纷纷留言：「这根本是喜剧人吧」、「世界级偶像的日常就是这么好笑」、「拜托多上综艺！」



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