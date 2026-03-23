《王命之徒》选角神来一笔！这位竟是真・王室子弟！ 导演爆：他真的姓李

电影《王命之徒》热映之际，剧组一个惊人幕后秘辛再度引发热议！在片中饰演锦城大君的李浚赫，竟然真的是朝鲜王室的后代子孙，导演张恒俊日前在舞台问候时无意间踢爆这个「王室级」秘密，让全场观众当场惊呆！

张恒俊导演上个月中在首尔的《王命之徒》舞台问候上，突然脱口而出：「饰演锦城大君的李浚赫，其实是货真价实的王孙。」他进一步透露李浚赫是全州李氏出身，而且是世宗大王的哥哥「孝宁大君」的直系子孙，导演还特别强调：「请大家不要忘记，李浚赫是真的有王室血统！」



这段话曝光后粉丝们瞬间炸锅，纷纷留言：「难怪气场这么强」、「原来气质是骨子里带出来的」、「听说古代王族都长得帅，果然有遗传」。 不少人回头重看李浚赫在片中的演出，越看越觉得那股王室威严根本是本色演出。



《王命之徒》讲述1457年癸酉靖难后，被流放到宁越的端宗李弘暐，与为了振兴村庄自愿前往流放地的村长严弘道之间的故事。 李浚赫特别出演端宗的叔叔、同时也是策画端宗复位的锦城大君，虽然戏份不多，却成为片中关键人物。



张恒俊导演先前在试映会上也提到选角缘由：「锦城大君在历史上是很正义的人物，他是世宗大王的儿子中唯一到最后都想守护端宗的人，始终忠心耿耿地疼爱这个侄子。」导演认为这个角色必须要够有魅力，才能诠释出那种「明知不可为而为之」的孤独王室气质，结果团队一提到李浚赫，所有人都点头，而他也爽快答应演出。

没想到这一选，竟然选到了「真王子」头上！网友笑称：「这下连演都不用演，直接本色上阵就好。」只能说《王命之徒》连选角都藏著王室密码，难怪整部片的历史底蕴这么到位。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻