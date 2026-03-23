李俊昊、朱智勳爆合作新劇《維京人》！「財閥三代 vs. 野心叔叔」上演王座繼承爭奪戰

這絕對是 2026 年最令人期待的「雙男主」夢幻連動！23 日，李俊昊所屬經紀公司證實已收到新劇《維京人》（暫譯）的出演邀約，目前正在積極討論。 這部作品聚焦於韓國財閥家族背後隱藏的繼承戰爭，以及為了爭奪數百億家業王座而展開的內部鬥爭。

李俊昊收到的角色為劇中男主角——財閥三代「韓智烈」，他不僅是企業風險分析專家，更是一名性格冷酷、深謀遠慮的戰略家。 這與他過往深情的形象大相徑庭，展現出更具野心與層次的演技。



而與他展開強烈對立的反派角色——叔叔「韓泰俊」，目前正由實力派男星 朱智勛 積極討論中。 若確定合作，這將是兩位演員出道以來首次同台飆戲。



自退伍後，李俊昊憑藉《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》、《颱風商社》及 Netflix《現金英雄》寫下「連續四部作品大紅」的神話，正式成為收視與口碑的雙重保證。 近期他剛結束《颱風商社》的海外巡演，更獲得美國《福布斯》等全球媒體的高度評價，展現出驚人的國際地位。



《維京人》將由曾執導《狼少年：不朽的愛》、《勝利號》的 趙聖熙 導演掌鏡，李信浩編劇執筆，預計於 4 月份 開拍，目前正與全球 OTT 平台洽談播出。 另外，李俊鎬原定擔綱電影《辣手警探 3》的主角並於 4 月開拍，但因導演 柳承完 身體因素暫時延期，預計將優先投入《維京人》的拍攝。

此外，李俊昊的行程依舊滿檔！除了 5 月將參加 2PM 日本出道 15 週年紀念演唱會，第三季還將在 Netflix 綜藝《奇案 84 的奇趣民宿 2》中露臉，展現多樣的活躍面貌。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞