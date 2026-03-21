《单身即地狱5》赵珆干×金高恩再同框！甜蜜互动曝光，「两人正在恋爱？」预告吊足观众胃口

YouTube 频道「입만열면」的节目《楚门的世界》近日公开下一集的嘉宾，画面中出现《单身即地狱5》的出演者赵珆干与金高恩的身影，立刻引发热烈讨论。

在预告中，赵珆干甜蜜告白：「除了高恩，我对其他人没有感觉。」金高恩也带著意味深长的笑容回应：「我现在觉得……就是珆干欧爸。」



两人还和主持人李龙真一起进行了特别环节——测谎机测试！李龙真直接问金高恩：「你有为赵珆干心动过吗？」同时问赵珆干：「你对高恩是真心的吗？」让人好奇心瞬间爆棚。预告最后更出现关键问题：「赵珆干和金高恩正在恋爱吗？」完全吊足大家胃口。



互动也甜度爆表：金高恩问赵珆干：「你在想什么？」他害羞回答：「我该去还是不去？」赵珆干也反问高恩：「你在想什么？」高恩害羞说：「欧爸来还是不来呢？」这对话瞬间让人回想起《单身即地狱5》中经典泳池片段啊！



虽然两人在《单身即地狱5》并未正式配成最终情侣，但在今年2月播出的《单身即地狱：重聚》特辑中，他们再次展现亲密互动，引起观众猜测恋情。这次节目将揭晓两人之间的真实关系，让大家超期待！网友们看到预告后也纷纷留言：「希望把预告片单独剪成短影片」、「我就是为了看赵珆干和金高恩来的」、「请期待高恩」、「下周点击率会突破100万」、「高恩珆干的出演让人心动」等等。



（影片 32：10 开始）



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