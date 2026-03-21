柳演锡变身 IVE 「第7位成员」？ 《神与律师事务所》大跳女团舞化身 Ending 妖精，本人看直播超尴尬：快住手！

昨晚这集《神与律师事务所》大家有追吗？ 继上周的黑道鬼之后，这次柳演锡被「偶像练习生少女鬼」附身，女团IVE的《LOVE DIVE》音乐一响立即大跳热舞、狂抛媚眼，把所有人都看呆了！毫无悬念再次拿下同时段收视冠军~

神还原《LOVE DIVE》！「Ending 妖精」上身吓跑委托人

在 20 日播出的剧情中，申二朗（柳演锡 饰）正式接下偶像练习生亡者Loanne的委托。 原本不相信二朗能见鬼的姐夫尹凤秀（全锡浩 饰）到事务所对质，没想到手机突然响起 IVE 的名曲《LOVE DIVE》，二朗瞬间「少女魂」上身！



从精准的舞步、充满灵气的媚眼到最后专业的「Ending 妖精」表情，柳演锡毫无包袱地展现了神级女团舞，吓得现场正要谘询离婚的委托人落荒而逃，这一幕也成为当晚讨论度最高的「名场面」XD。



戏外反差萌：柳演锡看直播崩溃「求饶」

有趣的是，播出当晚柳演锡特别召集了搭档李絮、全锡浩一起观看直播。 当电视播到跳舞片段时，现场爆发尖叫声，柳演锡本人更是尴尬到极点，羞得用双手紧紧捂住脸大喊：「不可以！不要啊！」一旁的李絮也笑到尖叫，只敢从指缝中偷看。



不过，嘴上说著尴尬的柳演锡，随后却在 IG 限时动态转发了他与 IVE 成员合跳《LOVE DIVE》的剪辑影片，让粉丝笑亏：「欧巴其实很享受当女团吧！」、「不愧是演过音乐剧的人，舞感太好了」。



全锡浩敲碗第二季：Rapper、运动员附身

看直播期间，全锡浩还兴致勃勃地提议，如果拍第二季，可以安排更多职业的鬼来附身，像是《Show Me The Money》的 Rapper 或是专业单车运动员。 吓得柳演锡赶紧捂住他的嘴警告：「小心一语成谶啊！」看来男神对这次的「少女鬼」附身已经留下不小的心理阴影 XD



《神与律师事务所》每周五、六晚上 10 点 20 分於 Viu 上线，香港观众记得收看喔！



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