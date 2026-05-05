李世荣IG近况曝光！短发清新造型获赞，新作《再婚皇后》《漫长假期》陆续登场备受期待

李世荣真的好适合短发啊！今年他也有多部作品要和大家见面，好期待！

李世荣近日在 IG 公开近况，在室内背景下，她以露肩设计造型搭配俐落短发入镜，简单自然的姿态依旧相当吸睛。照片中，她身穿天空蓝系无袖上衣，外搭针织开襟衫，以上半身为主的构图搭配整齐短发，整体呈现出清爽干净又带点质感的氛围。



网友也纷纷留言：「哇，好适合短发」、「真的好漂亮」、「这种风格很适合」、「姊姊太美了」、「期待接下来的新作品」等等。

李世荣接下来也有多部作品将与观众见面，其中包括 Disney+新剧《再婚皇后》，并与申敏儿、朱智勋、李钟奭 合作。剧情改编自人气网路小说，李世荣将挑战饰演迷倒皇帝的反派角色「菈丝塔」，展现不同以往的形象，也让不少粉丝期待她的突破演出！



再来是与秋泳愚搭档的《漫长假期》，他将饰演生活能力极强的海边饭店员工「李德潘」。剧中面对以饭店VVVIP身分出现的「3375号」，两人展开反覆纠缠，也让原本平静的生活逐渐出现变化。此外，她也有望与柳演锡合作漫改剧《公主贪恋书生》，饰演外表坚强、内心孤单却充满好奇心的公主恩明，也很期待她接下来的新作品会带来什么惊喜！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻