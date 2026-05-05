申东烨节目《干杯哥》爆出争议！对 TXT 秀彬开过火玩笑惹怒粉丝，预告下架仍未道歉反掀更大风波

申东烨所主持的 YouTube 网路节目《干杯哥》（心酸的哥哥）陷入对偶像性骚扰的争议，在未发表任何立场的情况下，后对影片进行了修改。

4日，《干杯哥》删除了邀请人气男团 TXT 成员崔秀彬、崔杋圭出演的预告影片。

该影片一公开后，便爆出出演者对秀彬进行性骚扰的争议。主持人申东烨对秀彬问道：「听说你的乳头像我的眼睛一样集中在一起？」并做出彷佛在测量身体部位长度的动作。





秀彬表示「很羞耻」，显得相当慌张，但制作组却将此作为笑点进行剪辑，而另一位主持人郑湖澈甚至掀起上衣露出上半身，试图营造搞笑效果。这些画面原封不动地在预告影片中公开。



粉丝们随即强烈反弹，对将艺人性物化场面当作综艺内容消费的《干杯哥》制作组表达愤怒。特别是当事人秀彬已表达不适，却仍未经过滤地将相关画面放入预告片，引发更大批评声浪。部分粉丝更要求经纪公司 BigHit Music 提出保护艺人的对策，并预告将对制作组采取抗议等集体行动。



之后制作组在没有任何公告或道歉的情况下，将该预告影片设为非公开。然而，由於缺乏直接道歉，粉丝的怒火反而进一步升高。

而《干杯哥》节目方与韩媒《Dispatch》通话时表示：「TXT 篇预告因为呈现方式过於刺激而引发误会」，并说「有问题的内容已在正片中全部删除」接著补充：「在剪辑过程中，我们一直努力尽量删除可能引起不适的部分，但仍有未能完全过滤的片段」，并表示「未来会更加谨慎制作」。

▼后续，在完整访谈影片播出后，已经完全去除掉引发争议的部份，留言区评论看起来也算是解除了危机：



《干杯哥》申东烨过去也曾多次引发争议。由於节目以饮酒为主题，曾卷入美化饮酒的讨论，近期更因出演嘉宾演员李在龙第3次酒驾被查获而遭到批评。此外，节目也曾因粗话与贬低性发言等多次引发争议，节目展示给大众的形象目前偏差。

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