《单身即地狱5》金敏智被封「田径界Karina」！因旧照引发整形传闻，本人开口澄清

Netflix 人气恋爱实境秀《单身即地狱5》参赛者金敏智，因出众外貌被称为「田径界 Karina」，近日在自己的 YouTube 频道上发布 Q&A 影片，亲自回应粉丝提问。

谈到为何开设 YouTube 频道时，金敏智说：「我想更真实地展现自己的样子，所以决定开始经营频道。」有粉丝提问：「欧尼，我真的没有恶意，只是好奇而已，看 Reels 好像有人说你整形，你有做过吗？」金敏智半开玩笑地回应：「感觉你不是完全无恶意耶？有点恶意唷。」随后认真澄清：「我真的没有整形！看到那张照片，我也觉得很夸张，吓了一跳。」



这张照片曾在网路流传，呈现出她与现在因与 aespa Karina 相似的外貌截然不同的模样，也因此引发整形传闻。不过，她坦承自己做过一些小疗程，解释道：「戴牙套时，嘴巴会凸出一大截，而且哪有人只靠戴牙套就能变漂亮？我打了一点填充物，鼻子和额头都有。我自己也没想到，矫正牙齿加一点填充物后，竟然会变成这么漂亮。」



影片中，她还谈到曾因态度引发的争议。回想《单身即地狱：重聚》录影时，金敏智说：「我的表情好像有点太轻率，语气也有些急躁，看了之后真的很对不起美娜秀。」她补充表示，节目结束后已主动联络对方解决误会，现在两人时不时还会互传讯息。



此外，当被问到「如果能再去一次天堂岛，你会想跟谁一起去？」金敏智毫不犹豫地选择了宋承一，并说：「如果还是节目里的那个心意状态，感觉应该会很有趣。」虽然两人在节目中配对成功，但节目结束后并未私下联络或约会。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻