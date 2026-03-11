《单身即地狱》宋智雅直言「不喜欢男友用三星Galaxy的手机」！一句话掀起网友两派论战

因出演《单身即地狱》而爆红的美妆网红 宋智雅（Freezia）近期坦率谈到对恋人使用智慧型手机品牌的看法（明确提到了Galaxy 跟 iPhone），引发网友之间正反意见的激烈讨论。

YouTube 频道 The Freezia 上传的 Vlog 影片中，宋智雅在与美甲店员聊天时提到了自己对智慧型手机的偏好。事情起因於店员提到自己的男朋友使用三星Samsung Galaxy Flip 型号手机。

▼影片定位在11:03。（可开启中文字幕）



宋智雅表示：「我老实说，如果我的男朋友用 Galaxy，我好像会很讨厌。」接著她补充：「我妈妈、爸爸也都用 Galaxy，但爸妈跟男朋友不一样吧？如果想到他用那支手机帮我拍照，就会觉得很厌烦。」坦率说出了自己的想法。

尤其当身边的人形容「男朋友把摺叠手机打开帮她拍照」的情境时，她还露出相当排斥的反应说：「啊，真的吗？」宋智雅还表示：「Galaxy 跟 iPhone 拍出来的照片感觉不一样。我甚至没有碰过 Galaxy 的记忆。我唯一能接受用 Galaxy 的人只有我爸妈。」明确展现自己对 iPhone 的偏好。

影片公开后，网友们的反应呈现明显分歧。有部分网友指出，这样的发言似乎带有贬低特定品牌使用者的意味，让人感到不舒服；但也有声音认为，她只是诚实表达个人喜好而已，因此出面为她辩护。

宋智雅因出演 Netflix 节目《单身即地狱》而一举成名。她过去曾因配戴名牌仿品的使用假货争议而一度中断活动，之后透过收藏品验证确认部分商品为正品并复出。而这次的发言，也再次引发大众的关注。

