《单身即地狱5》李省勋登《全知干预视角》！公开量化交易员真实日常，亲自澄清「前总统外孙」传闻并谈恋爱近况

在 Netflix 人气恋爱实境秀《单身即地狱5》中以直率又真诚魅力圈粉的李省勋，这次要在《全知干预视角》里带大家走进金融界顶尖职业――量化交易员的一天，展现与以往截然不同的魅力。

李省勋毕业於美国名校加州大学柏克莱分校（UC Berkeley）电脑工程系，曾在 Google 与 Amazon 担任工程师，如今则在纽约证券市场担任量化交易员。

这回节目公开了他日常的晨间例行：在俯瞰汉江的豪华套房展开一天，快速掌握全球金融市场动态，分析股票、加密货币、黄金白银以及国内市场，精准程度宛如「人类演算法」。更厉害的是，他会直接以英文原文阅读全球新闻与金融资讯，冷静而专业的操作让现场来宾直呼太厉害！另外，他还用 AI 程式分析自己影片下的数千则留言，把握舆论趋势与核心关键字，展现超强「脑力魅力」。



除了工作日常，李省勋也与《单身即地狱5》的旧伙伴禹盛闵、金敏智、金高恩与朴喜珗重聚。他们聊到网路上流传的「李明博前总统外孙传闻」，李省勋将亲自澄清这些谣言。同时，他也会回应个人私生活相关问题，包括网路上出现的「与长发女子约会目击传闻」，以及与节目最终配对的崔美娜秀目前的关系现况。



这一集将於今日（7日）晚间11点播出，香港观众星期天下午可在 Viu 收看，想一窥李省勋从恋爱实境到金融高手的双面魅力，千万别错过！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻