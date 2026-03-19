《天机试炼场》人气选手地宣道令认了「早预知朴娜勑出事」！不能说原因曝光，结局预言大曝光

以Disney+命理节目《天机试炼场》受到瞩目的出演者「地宣道令」，近日惊吐早就预言了喜剧女王朴娜勑会深陷争议风暴，一番话立刻掀起网友热议。

日前在YouTube频道「算命馆龙君TV」公开的最新影片中，地宣道令被问到是否事先不知道朴娜勑会出事，他先是反问：「我们会去关注争议本身，还是会聚焦在艺人身上？」接著语出惊人地表示：「龙君代表（制作组）知道，其实我早就预言到了，只是节目上没办法拍出来。」



对此，制作团队也点头认证，透露：「不管是事前讨论还是录影结束后，地宣道令都有提过。 但当时怕提到主持群的事情会太敏感，所以那段根本没拍，仅自己自己知道。 那时候他就说，朴娜勑接下来会有不少是非，运势也不是很好。」地宣道令也进一步解释自己为何没公开讲：「说实话有点委屈，但又能怎么办？ 我之所以没特别讲，也是不想让人觉得我在那边『炫耀自己很准』。 真正有实力的命理师，本来就该在结果出来前说出来，那才是真本事。」他更补充：「制作组知道，我妈也知道，包括朴娜勑、全炫茂的状况，我都预测到了，只是没说出口而已。」



被问到朴娜勑未来运势如何，地宣道令表情严肃地说：「感觉这是最后一道大关卡，她必须撑过去，这次的考验非常关键。」他强调：「朴娜勑不是坏人，只是平常有时候确实稍微过头了一点。 如果能度过这次难关，应该就能否极泰来，现在虽然被骂得很凶，但一切都会过去的。」

此外，《天机试炼场》全季共10集，自开播后就引发热烈讨论，在多个区域夺下排行冠军，节目中汇集了49位来自各种领域的巫师、命理分析师、观相师、塔罗牌占卜师... 等，被譬喻为是众人之战。 每一位参赛者擅长领域皆有不同，且都来头不小。 从第一阶段的比拚过程中就相当精彩，网上回响热烈！在各国/地区都有夺冠纪录，成绩名列前茅。

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