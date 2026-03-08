《模范的士》表艺珍曾是大韩航空「最年轻空服员」！做1年半辞职追梦当演员，家人一度反对

6日播出的《全炫茂计划3》中，全炫茂、郭Tube（郭俊彬）和「吃货朋友」表艺珍在济州岛一起吃著海螺鲍鱼刀削面，一边品尝美食，一边聊天，气氛轻松又有趣。
聊到过去，全炫茂问表艺珍：「其实我不知道你曾经当过空服员，而且还是最年轻的？」表艺珍笑著说，19岁就开始当空服员，但一年半后就辞职了。虽然能飞到不同国家、认识各式各样的人很棒，但如果把这份工作当作终身职业，想像十年后的自己，她觉得有点局限。
因此，她决定尝试一些新的、有趣的事情。表艺珍说：「我一直很喜欢戏剧和电影，所以决定辞职，给自己大约10年的时间去试试演戏。」全炫茂听到惊讶地问：「那么辛苦才进去的公司就这样辞掉？」
表艺珍回忆当时的日子：「我每天都把履历寄到十家公司，整个过程虽然累，但真的很有趣，能做自己想做的事感觉超棒。」不过，一开始家人并没有完全支持她。她坦言：「爸爸有一段时间甚至不跟我说话，几乎完全断了联系。我还记得和妈妈一起哭，那时心里真的很难过。」幸好现在家人的态度完全转变，表艺珍笑著说：「现在他们很开心，也为我感到骄傲。」
近年来，表艺珍在《模范的士》（模范计程车）系列饰演骇客「安高恩」，从第一季一路演到第三季，五年来她和这个角色一起成长，也让这个角色成了她的代表作之一。尤其第三季，她演得更熟练，角色也更立体，整部作品感觉更完整。每季都能看到她的进步，受到许多观众的喜爱，也更期待她接下来的新作品会带来什么惊喜！
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻