《DDU-DU DDU-DU》才女制作人Bekuh Boom揭YG暗黑内幕！怀孕竟被逼「处理掉」 控BLACKPINK冷眼旁观

曾参与BLACKPINK多首爆红歌曲的美籍创作歌手Bekuh Boom，近日在TikTok投下震撼弹！她连续发布多段影片和留言，指控当年在韩国活动时，遭到所属经纪公司强迫堕胎、长期言语暴力，甚至揭露BLACKPINK成员在录音室对她的「冷眼旁观」，消息一出立刻引爆韩网和外媒热议。

虽然Bekuh Boom没有直接点名是哪家公司，但从她2012年就赴韩、长期与YG娱乐合作的经历来看，外界几乎笃定她说的就是YG。 Bekuh Boom在影片中含泪控诉：「我18岁左右时，被对方以唱片合约当诱饵利用了好几年，遭受语言暴力，甚至在我告知怀孕后，他们强迫我堕胎。」她更痛诉：「当时根本没人关心我，所有人都是一伙的！」



Bekuh Boom exposes exploitative treatment as a songwriter under YG Entertainment for BLACKPINK.



Her work includes BOOMBAYAH, Whistle, DDUDU DDUDU, Kill This Love, Typa Girl, and LISA's MONEY



She states the members have not helped nor acknowledged her, even after they went solo. pic.twitter.com/MBhPrtrROv — ㅂㅈㅌㅍ (@vigintuple) March 18, 2026

不仅针对公司，Bekuh Boom也把矛头指向合作多年的BLACKPINK。 她透露在制作《Typa Girl》这首歌时，受到严重羞辱，并暗示成员们当时都在场却没人替她说话。 当有粉丝留言说「BLACKPINK应该要为你辩护」时，Bekuh Boom直接按赞，形同默认，此举让BP粉丝心碎又愤怒。



现年30岁的Bekuh Boom在韩国乐坛资历惊人，2014年靠著太阳的神曲《眼鼻口》打进K-pop圈，从此成为YG御用创作人之一。 包括BLACKPINK的出道曲《BOOMBAYAH》、破亿神曲《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》全都出自她手，还跟WINNER、全昭等人弥合作过。 去年她的音乐IP公司更收购了她手上33首歌的版权，其中包含多首BLACKPINK名曲，可见其份量。



Bekuh Boom的一连串爆料在外网掀起两极论战。 有人震惊於经纪公司的恶行，怒轰「YG根本是地狱」; 但也有不少人质疑她证据不足，认为这只是因为过去版权署名问题结下的私人恩怨，如今被拿出来放大检视，直指她「靠情勒搏版面」。 目前YG娱乐尚未针对此事做出任何回应。

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