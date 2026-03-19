《DDU-DU DDU-DU》才女制作人Bekuh Boom揭YG暗黑内幕！怀孕竟被逼「处理掉」 控BLACKPINK冷眼旁观
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《DDU-DU DDU-DU》才女制作人Bekuh Boom揭YG暗黑内幕！怀孕竟被逼「处理掉」 控BLACKPINK冷眼旁观

明星   2026年3月19日   星期四11:12   Tracy  

（封面图源：Beyond Music、X@BLACKPINK）

曾参与BLACKPINK多首爆红歌曲的美籍创作歌手Bekuh Boom，近日在TikTok投下震撼弹！她连续发布多段影片和留言，指控当年在韩国活动时，遭到所属经纪公司强迫堕胎、长期言语暴力，甚至揭露BLACKPINK成员在录音室对她的「冷眼旁观」，消息一出立刻引爆韩网和外媒热议。

虽然Bekuh Boom没有直接点名是哪家公司，但从她2012年就赴韩、长期与YG娱乐合作的经历来看，外界几乎笃定她说的就是YG。 Bekuh Boom在影片中含泪控诉：「我18岁左右时，被对方以唱片合约当诱饵利用了好几年，遭受语言暴力，甚至在我告知怀孕后，他们强迫我堕胎。」她更痛诉：「当时根本没人关心我，所有人都是一伙的！」

不仅针对公司，Bekuh Boom也把矛头指向合作多年的BLACKPINK。 她透露在制作《Typa Girl》这首歌时，受到严重羞辱，并暗示成员们当时都在场却没人替她说话。 当有粉丝留言说「BLACKPINK应该要为你辩护」时，Bekuh Boom直接按赞，形同默认，此举让BP粉丝心碎又愤怒。
（图源：Beyond Music）

现年30岁的Bekuh Boom在韩国乐坛资历惊人，2014年靠著太阳的神曲《眼鼻口》打进K-pop圈，从此成为YG御用创作人之一。 包括BLACKPINK的出道曲《BOOMBAYAH》、破亿神曲《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》全都出自她手，还跟WINNER、全昭等人弥合作过。 去年她的音乐IP公司更收购了她手上33首歌的版权，其中包含多首BLACKPINK名曲，可见其份量。
（图源：X@BLACKPINK） （图源：X@BLACKPINK）

Bekuh Boom的一连串爆料在外网掀起两极论战。 有人震惊於经纪公司的恶行，怒轰「YG根本是地狱」; 但也有不少人质疑她证据不足，认为这只是因为过去版权署名问题结下的私人恩怨，如今被拿出来放大检视，直指她「靠情勒搏版面」。 目前YG娱乐尚未针对此事做出任何回应。

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