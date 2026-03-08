朴娜勑、Key、新姐因争议退出《惊人的星期六》，派生综艺《惊人的星期四》19 日火线接棒！

南韩 tvN 长寿综艺《惊人的星期六》正式变阵！在经历去年震撼演艺圈的「注射阿姨」非法医疗争议后，核心元老 朴娜勑、SHINee Key 以及 挑食的新姐 等人相继退出，令节目陷入前所未有的战力真空。 为了扭转低迷氛围，制作团队宣布睽违 5 年推出全新派生综艺 《惊人的星期四》，以「DoReMi KTV」世界观强势回归，试图在危机中开创音乐综艺新版图。

KTV 歌喉战开打！Boom 化身「最嗨老板」领军新阵容

预计於 19 日首播的《惊人的星期四》，将跳脱原有的听写模式，改以 KTV 歌唱对决为核心。 灵魂人物 Boom 将化身兴致满点的 KTV 老板，搭档综艺大势 李龙真、最强绿叶 郑伊朗。 实力派歌手 ZO ZAZZ 联手 BTOB 队长 徐恩光，旨在爆笑之余也为观众提供高品质的听觉享受。



首集嘉宾超狂！TXT 然竣、太显挑战 90 年代神曲

首波嘉宾清单诚意十足，不仅邀来全球人气团体 TOMORROW X TOGETHER （TXT） 的 然竣 与 太显，更有大势喜剧人「浪漫夫妇」金海俊 与 罗宝拉，Netflix 综艺《单身即地狱》第五季的出演者们也参与其中。

预告片中，然竣与太显大胆挑战 1990 年代名曲〈邀请〉，其他成员则改编 DEUX 的名曲《说起来》，「高音职人」徐恩光的爆发性歌喉也被列为一大观战焦点。



走出「非法医疗」阴霾 打造全民同乐舞台

回顾去年，原班人马因卷入「注射阿姨」疑云而集体请辞，对《惊六》世界观造成巨大打击。 制作团队坦言，这次推出《惊人的星期四》是为了发掘更多不分领域的「隐藏宝石」歌手，从新人到实境秀红人都在名单之列。

这档充满笑声与爆发性高音的 《惊人的星期四》，将於 3 月 19 日晚间 8 点 40 分 正式首播，目前以 4 集试播形式企划。 在老班底大洗牌后，新节目能否重振往日辉煌，已成为韩综圈关注的焦点。



