金世正告别10年Jellyfish！韩媒爆加入BH娱乐，有望与李炳宪、朴宝英、金高银成同门，迎接全新发展

期待金世正的全新发展！5月还有 I.O.I 的活动呢！

14日，金世正在日本横滨举行粉丝演唱会时，亲自宣布与公司结束专属合约，表示：「从10代时期就一路同行的Jellyfish，如今也到了要说最后再见的时刻。」她也动情表示：「这10年经历了很多，但同时也非常幸福。」并补充：「正因为有Jellyfish一路陪伴，才有现在的我。」向公司表达满满感谢。



今（19）日据《体育东亚》独家报导，金世正近期已与BH娱乐签订专属合约，目前双方已完成细节协调，正等待官方发表。对此，BH娱乐回应：「正在内部确认中。」旗下艺人包括李炳宪、韩志旼、秋瓷炫、朴宝英、金高银、韩孝周、韩佳人、李智雅、李阵郁、朴珍荣、郑彩娟、张东润等，未来有望成为同门，也让粉丝相当期待她加入后的全新火花。



金世正於2016年透过 Mnet 选秀节目《PRODUCE 101》出道，以期间限定团体 I.O.I 成员身份活动，今年迎来出道10周年。之后以Jellyfish娱乐旗下女团 gugudan 持续活动，团体於2020年解散后，转为 SOLO 歌手兼演员，出演《驱魔面馆》、《社内相亲》、《酒醉罗曼史》等多部热门韩剧。



另外，今年5月迎来 I.O.I 出道10周年，金世正也将参与重组回归，目前正积极准备新专辑，并於5月29日至31日在首尔蚕室室内体育馆展开《LOOP》巡演。

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