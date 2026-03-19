《天機試煉場》人氣選手地宣道令認了「早預知朴娜勑出事」！不能說原因曝光，結局預言大曝光

以Disney+命理節目《天機試煉場》受到矚目的出演者「地宣道令」，近日驚吐早就預言了喜劇女王朴娜勑會深陷爭議風暴，一番話立刻掀起網友熱議。

日前在YouTube頻道「算命館龍君TV」公開的最新影片中，地宣道令被問到是否事先不知道朴娜勑會出事，他先是反問：「我們會去關注爭議本身，還是會聚焦在藝人身上？」接著語出驚人地表示：「龍君代表（製作組）知道，其實我早就預言到了，只是節目上沒辦法拍出來。」



對此，製作團隊也點頭認證，透露：「不管是事前討論還是錄影結束後，地宣道令都有提過。 但當時怕提到主持群的事情會太敏感，所以那段根本沒拍，僅自己自己知道。 那時候他就說，朴娜勑接下來會有不少是非，運勢也不是很好。」地宣道令也進一步解釋自己為何沒公開講：「說實話有點委屈，但又能怎麼辦？ 我之所以沒特別講，也是不想讓人覺得我在那邊『炫耀自己很準』。 真正有實力的命理師，本來就該在結果出來前說出來，那才是真本事。」他更補充：「製作組知道，我媽也知道，包括朴娜勑、全炫茂的狀況，我都預測到了，只是沒說出口而已。」



被問到朴娜勑未來運勢如何，地宣道令表情嚴肅地說：「感覺這是最後一道大關卡，她必須撐過去，這次的考驗非常關鍵。」他強調：「朴娜勑不是壞人，只是平常有時候確實稍微過頭了一點。 如果能度過這次難關，應該就能否極泰來，現在雖然被罵得很兇，但一切都會過去的。」

此外，《天機試煉場》全季共10集，自開播後就引發熱烈討論，在多個區域奪下排行冠軍，節目中匯集了49位來自各種領域的巫師、命理分析師、觀相師、塔羅牌占卜師... 等，被譬喻為是眾人之戰。 每一位參賽者擅長領域皆有不同，且都來頭不小。 從第一階段的比拚過程中就相當精彩，網上迴響熱烈！在各國/地區都有奪冠紀錄，成績名列前茅。

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