Super Junior神童震撼告白与父母断联！揭母亲遭诈骗＋投资失利，金钱问题成关键原因

男团 Super Junior 的神童通过 Disney+ 实境秀《天机试炼场》首次吐露了与父母断绝联系的理由。

25 日公开的第8集中，巫师雪花谈及神童的母亲时直言：「你妈妈现在生活并不差，为什么对钱这么执著？」节目字幕也揭露，神童母亲曾因投资失利而赔光全部财产。

神童平静表示：「我现在没有和父母联络了。」并坦言冲突的核心正是金钱。他透露：「我给生活费时，妈妈会说『不要每个月给，不如一次给我一笔大的，我会用那笔钱做点什么，不让你再操心。』」然而事与愿违，母亲多次希望取得大笔资金，却曾遭遇诈骗，也因投资判断失误而赔光资金。



神童也吐露对婚姻的真心话：「以前常说自己很想结婚，甚至有过差点步入婚姻的时候。从小就觉得结婚是幸福的事。」在与原生家庭的矛盾之下，他坦言因此更渴望拥有「另一个家庭」。当雪花解读「命盘显示你会更渴望第二个家庭」时，他也坦承：「没错，我确实有孤单的一面。」

此外，雪花分析道：「你确实适合像才艺人一样唱歌跳舞生活，但若只停留在这里会稍嫌不足。今年开始事业运会打开。」节目字幕也补充「2025年收到创业邀约」。



不过她同时提醒：「现在有破财的气场，要特别小心，钱可能会莫名流失。」并建议他以经营者身分发展餐饮事业，而非亲自下厨：「你适合当老板统筹全局，而且很有口福，往餐饮方向发展会是不错的选择。」对此，神童回应：「最近确实收到不错的邀约，我应该会尝试看看。」节目也打上「准备 F&B 事业中」字幕。雪花最后预测：「若基础打稳，2028年会迎来一次大的发展。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻