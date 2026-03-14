「All in买房」竟成恶梦？河正宇×林秀晶新剧《在大韩民国成为屋主的方法》开播，揭房地产欲望深渊！

将於今晚（14日）首播的 tvN 全新周末剧《在大韩民国成为屋主的方法》，是一部讲述背负沉重债务、为生计奔波的「生计型屋主」，为了守护比生命更珍贵的家人与建筑物而参与假绑架案，进而引发一连串事件的悬疑剧。在万众期待的首播前，先来看看几个能让观众更完整享受《韩国屋主》的四大观剧看点。

■ 「All in」买房带来的后果！生计型屋主的生存悬疑

《韩国屋主》从出身贫寒、为了成为屋主并守住建筑而拼命挣扎的一家之主奇秀宗（河正宇 饰）的故事开始。背负庞大债务才终於成为屋主的奇秀宗，当象徵自己与家人未来的「世允大楼」面临被夺走的危机时，他开始拼命挣扎。

为了守住建筑与家人，他做出的绝望选择逐渐演变成「为了活下去的生存战」，故事在荒谬又心酸的氛围中，逐步堆叠出令人窒息的悬疑张力。

在被称为「房地产共和国」的大韩民国，人人都渴望成为「屋主」。正因为故事从现实出发，更容易引发共鸣，也将更紧紧抓住观众的心。



■ 河正宇×林秀晶×金准韩×郑秀晶×沈恩敬 「强大演员阵容」预告爆发级化学反应

代表韩国电影界忠武路的演员河正宇，将透过《在大韩民国成为屋主的方法》时隔19年回归电视剧。河正宇在剧中饰演生计型屋主奇秀宗，从自然生活演技到情绪爆发的极限演技，将以「All in」式投入演出，提升整部剧的沉浸感。

林秀晶也是时隔5年回归电视剧。她在剧中饰演奇秀宗意志坚定的妻子金善，不仅协助丈夫参与事件，也将展现角色逐渐转变的面貌，成为剧情中带来意外性的关键人物。

此外，饰演奇秀宗挚友闵活星的金准韩，以及饰演活星妻子、富家独生女全以景的郑秀晶，也将以令人印象深刻的演技为作品加分。

曾横扫日本各大电影奖项、时隔6年回归韩国电视剧的沈恩敬，则饰演威胁奇秀宗的反派角色优娜，展现强烈的转型演出。光是演员阵容就令人期待的「实力派演员秀」，将充满整部作品。

■ 假绑架逐渐变成真犯罪的「无法预测剧情」

剧集每一集都将以超越观众预期的剧情发展与反转，带来让人忍不住想继续追看的强烈中毒性。

奇秀宗为了守住建筑而参与策划的「假绑架事件」，却因事情发展逐渐失控，让他一步步陷入犯罪的泥沼。

围绕著建筑的各种人物欲望互相碰撞，而每个角色的选择也导致难以预测的发展。每一集的结尾都将把紧张感推向最高点，让观众卷入无法松懈的悬疑漩涡之中。



■ 剧本×导演×演技完美结合 延续 tvN「高品质戏剧」的成功传统

曾执导电影《南极日记》《韩赛尔与葛丽特》《女孩，四绎》的任弼星导演，与获得第7届年轻作家奖的小说家吴汉基作家携手合作，以密度高的故事与感性的导演风格提升作品的类型完成度。

该剧承诺将剧本、导演和演员完美融合，令人期待它能延续tvN精良剧集的成功传统。

在《在大韩民国成为屋主的方法》制作发表会上，河正宇表示：「如果抱著模糊的希望，用『All in』的方式买下建筑，究竟会发生多可怕的事情，大家将能亲眼看到。」



林秀晶也说：「剧中的每个角色都会在事件中逐渐改变。有些人会黑化，有些人则处於似黑化又不像黑化的微妙界线。在这种奇妙的节奏里，会展现出只属於我们作品的魅力。」



任弼星导演则表示：「大家不是都想变有钱、想成为屋主吗？当欲望从不合常理的想法开始时，那样的裂痕究竟会扩大到什么程度，观众看了应该会觉得很有趣。」

《在大韩民国成为屋主的方法》将於今晚9点10分(KST)首播，HBO Max 平台同步上线。

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