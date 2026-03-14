BTS防弹少年团新专《ARIRANG》动画预告曝光！西装男子、1896年留声机再到世界舞台同步亮相

BTS 防弹少年团 透过官方SNS公开了第五张正规专辑《ARIRANG》（阿里郎）的动画内容，将新歌的旋律传播到全世界，引发全球粉丝ARMY的讨论。

影片以1896年聚集在留声机前的7名青年为开端。当转动留声机的发条后，代表韩国的民谣〈阿里郎〉旋律缓缓流出，瞬间吸引观众投入其中。之后，这些人乘坐巨大的船只横越太平洋，在陌生的异国录制歌曲并将其播放给当地人听。画面背景随后转换至现代，舞台上的BTS登场。成员们在紫色灯光闪耀的演唱会场中，在观众的欢呼声下热情地进行表演。动画最后以透过音乐传递希望与慰藉的BTS，自信地站在光化门广场前的画面收尾。



本次影片灵感来自於1896年在华盛顿Washington, D.C.首次录制〈阿里郎〉的历史记录。作品以这一历史瞬间为主题，聚焦BTS为向全世界宣传韩国文化所作出的努力。BigHit Music表示：「我们想把与〈阿里郎〉相关的故事传达给不太熟悉这首歌的人。希望有更多人能去查找〈阿里郎〉的歌词，并对歌曲中蕴含的韩国独特情感产生共鸣。」并说明了制作背景。



BTS当天也随动画首次公开了新专辑《ARIRANG》的团体照片。成员们穿著让人联想到影片中七名青年的西装造型，展现出更加成熟的时尚魅力。



另一方面，BTS将於3月20日下午1点发行第五张正规专辑《ARIRANG》。由Bang Si-hyuk担任总制作人，专辑共收录14首歌曲，呈现「现在的BTS」。发行隔天（21日）还将在光化门广场一带举办《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》回归舞台，并透过 Netflix 向全球同步直播。

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