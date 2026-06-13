QWER可爱现身台北小巨蛋！ SJ东海与韦礼安合唱「最好的朋友」更压轴演唱最新中文单曲「约定」献台粉

6月13日晚间在台北小巨蛋所举办的第21届KKBOX风云榜演唱会，请来十九组海内外艺人接力演出，其中包含了韩国女子乐团组合QWER、男团LNGSHOT以及Super Junior成员东海亦带来精采演出。





已经多次来台的QWER，依旧是吸引了许多台湾粉丝在台下应援，初次登上小巨蛋的她们，一开口竟流利演唱出五月天的人气歌曲「后来的我们」，令全场台粉相当惊艳。在演出后的访问中，她们也表示今日感受到了许多台湾粉丝的热情欢呼，感到相当开心，因为台北有很多美食，她们也慕名而来许愿在离台前有机会能吃到芒果冰。





这一次选唱五月天的「后来的我们」，QWER表示为了不让中文发音混淆，真的听了很多次也练习很久，希望大家能喜欢，当然也希望有机会能够与前辈五月天合作。她们也预告下半年仍有许多机会能与台湾粉丝们见面！团员们还分别说了许多中文问候如「请多多期待，我爱你，好想你」「水啦！挖金爱你！赞啦！」「谢谢你们来看我们」「我喜欢奶茶，我非常喜欢台北」「我可爱对不对？我漂亮对不对？」非常可爱。



非常酷帅的男团LNGSHOT则是连续解锁台北大巨蛋以及小巨蛋两大场馆，被问到他们是否有做什么特别的准备？他们表示会在演出前呼一个队呼，很希望能够将自己准备好的曲目好好表现出来。LNGSHOT也透露自己目前正在埋首准备自己的第二张EP专辑，希望有机会能够再度来台演出。







Super Junior已是KKBOX的常客，曾经全体来台演出，也曾以小分队来台演出，今年东海更是挑战自己SOLO站在舞台上，他表示每一次表演总是让他相当悸动又兴奋，这一次他更带来新的中文歌曲「约定」，饱含著他想要传达给粉丝们的心意。东海也在韦礼安的表演中与他合唱了两人去年发行的中文歌曲「最好的朋友」，韦礼安更特别透露东海哥在上台前也指导了他两人在合唱舞台的互动方式，大赞东海对於舞台表演非常有想法。





来台多次的东海，与台湾媒体更是非常熟悉，对於正在发问的记者，他更直接走下台亲自递上麦克风，并且认真地听取问题，让在场记者受宠若惊。东海表示只要KKBOX邀请，他随时都愿意再度来台演出。而他也提到自己最近每天都进办公室认真的写歌，不管是写给D&E或是自己，希望选出好的音乐来送给所有粉丝们。





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