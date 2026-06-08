「为什么要闭嘴？」继IU李栋旭之后，赵寅成、朴宝英多位韩星SNS也遭留言攻击，风暴持续扩散

这次轮到演员赵寅成与朴宝英。随著由「韩国6.3地方选举投票用纸不足事件」引发的首尔蚕室开票所封锁示威持续进行，针对艺人SNS（社群媒体）的留言攻势也正在扩散。

6日左右开始，有网友陆续在赵寅成与朴宝英的社群帐号留言，要求对蚕室开票所封锁示威进行「先行支付（先付费支援）」。

▼部分网友在赵寅成SNS上留言表示：「非常戒严时汇率闹很大，现在却什么都不说」、「你之前支持弹劾，为什么这次争议保持沉默」、「因为汇率太高看不了电影，结果电影已经下档」等。



赵寅成先前曾在节目中提到，2024年12月3日非常戒严期间，他为拍摄电影《人工情报》滞留海外，因戒严导致汇率暴涨，让他在当地停留遇到困难，因此相关发言再度被翻出讨论。

▼朴宝英SNS上也出现留言：「你在非常戒严时有表态，这次却没说话」、「请在蚕室奥林匹克公园附近先行代付」等。



朴宝英曾在非常戒严后、当时弹劾烛光集会期间，向粉丝传达：「今天也要平安度过喔。天气冷要穿暖一点，希望温暖的春天快点来」等应援讯息。

▼先前歌手兼演员 IU 的SNS也曾被留言洗版，例如：「请在蚕室星巴克先行支付」、「因为不正选举大家聚在蚕室，你会帮忙吗？」等。



由於 IU 在2024年12月曾於弹劾集会时先行预付面包、饮料、汤饭各100份支援参与者，因此才会出现这类要求。

▼此外，曾在弹劾示威时留下应援讯息的演员李栋旭SNS也出现「为什么不发声」等留言；当时透过先行支付方式表达支持的少女时代俞利SNS也出现「为什么现在对蚕室事件视而不见」等评论。



此前，第9届全国同时地方选举投票日，首尔江南区、广津区、松坡区部分投票所曾出现选票不足，导致选民等待。

之后在松坡区蚕室7洞第2投票所，有示威者要求停止开票并重新选举和封锁入口，导致投票结束约35小时后才将两个投票箱运出，蚕室奥林匹克手球竞技场的开票现场也持续有民众聚集。

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