「韩国选举事件」被留言攻击也淡定回应！朴宝英一席话安抚粉丝：大家不用担心...

人气演员 朴宝英 对於自己SNS上出现的留言争议，亲自表达了立场，并安抚粉丝情绪。

朴宝英於7日透过粉丝沟通平台 Bubble 表示：「我还是透过 Bubble 才知道这件事的，真是一群奇怪的人。」她接著说：「所以大家不用担心，对我影响不大。」

她也补充：「多亏大家，我获得了很多力量，谢谢你们。」并向粉丝表达感谢之情。她还提到：「对可爱的人说的话反而比较容易受伤，因为是喜欢的人，所以才会更觉得遗憾。」展现出对粉丝特别的情感。



这次争议起因於6月3日地方选举投票用纸不足事件。有部分网友在朴宝英SNS上留言，包括「你在紧急戒严时有表态，这次为什么不说话？」、「可以帮忙在蚕室奥林匹克公园附近先付钱请客吗？」等内容，引发讨论。

此外，事件也因朴宝英过去在尹锡悦前总统弹劾相关集会期间曾留言「天气很冷，要包紧一点出门，希望暖春快点到来」，再度被翻出而扩大延烧。

类似的讨论也延伸到 IU、赵寅成、李栋旭 等平时关注社会议题的艺人，引发是否应该表态与公益捐助的正反论战。在这波争议中，朴宝英选择不正面回应舆论，而是透过粉丝讯息以平静方式表达心情。（稍早报导：「为什么要闭嘴？」继IU李栋旭之后，赵寅成、朴宝英多位韩星SNS也遭留言攻击，风暴持续扩散）

朴宝英近期也在Disney+公开的原创韩国剧集《赌金》中担任主演并有亮眼表现。

*韩媒原报导出处：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17808800471789202002

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