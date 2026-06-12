孔刘一句「最灿烂的冬天」逼哭剧迷！《鬼怪10周年旅行》预告掀回忆杀，孔刘、李栋银、金高银、刘寅娜合体游江陵

看完最新预告更期待播出了，好想赶快等到7月4日！

tvN 特别推出开台20周年纪念节目《因为有你才灿烂神－鬼怪10周年旅行》，找回孔刘、李栋旭、金高银与刘寅娜再度合体，一起前往江陵展开为期两天一夜、充满回忆的重聚旅行。



11日公开的精华预告中，四位主演谈起《鬼怪》时依然满怀感情。孔刘感性表示：「《鬼怪》对我来说，是人生中最灿烂的冬天。」展现对作品始终不变的爱；刘寅娜也分享：「不管过了多久，都有种像被图钉固定在那个时刻一样，瞬间回到当时的感觉。」

重返《鬼怪》拍摄地、同时也是无数剧迷心中圣地的江陵注文津后，四人即使相隔10年再度相聚，依然展现出熟悉又自然的默契。孔刘、李栋旭、金高银与刘寅娜纷纷表示：「就算很久没见，感觉还是一模一样」、「久违重逢，却像相处多年的离婚夫妻一样熟悉又自在」，再次让人感受到《鬼怪》家族深厚的情谊。



四人的互动也和当年一样欢乐。金高银在出发前笑说：「感觉会乱成一团（笑）。」虽然约好不要让彼此尴尬，但一路上仍不停斗嘴、互相开玩笑。金高银与刘寅娜也联手捉弄孔刘和李栋旭，让孔刘忍不住喊：「你们快点停下来！」熟悉的打闹模式，完全就是最熟悉的《鬼怪》化学反应。



除了笑声，旅程中也有不少感动瞬间。金高银坦言：「我们真的拥有很好的团队默契，正因为有彼此才能一路走到现在。」刘寅娜则望向孔刘说：「欧爸对我们来说，就像鬼怪一样。」说到动情处也忍不住红了眼眶。预告最后孔刘哽咽、金高银落泪的画面，也让人忍不住跟著鼻酸。



预告公开后，网友也纷纷留言表示：「我的人生电视剧《鬼怪》，灿烂的你们10年，还是老样子」、「好期待啊」、「四个人真的很亲密，看起来真好」、「大家都是鬼怪吗，怎么过了10年还是老样子」、「每个冬天都因为有《鬼怪》感到幸福」、「7月4日快点到来」、「到时后要死守直播」等等。

另外，同步公开的主视觉海报中，「鬼怪CP」孔刘与金高银、「桃子CP」李栋银与刘寅娜并肩而立，瞬间勾起满满回忆。刘寅娜手捧荞麦花束，金高银则带著红色围巾、蛋糕与蜡烛等经典道具亮相，再次唤起《鬼怪》的名场面记忆，熟悉感也随之涌现，也让人更加期待节目播出。



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