神仙闺蜜放闪！孔晓振、申敏儿「28年前青涩嫩照」曝光，双双嫁「年下欧巴」成幸福人妻

南韩两大女星孔晓振与申敏儿，不仅是时尚界的元祖天后，私底下更是携手走过将近 30 年的「神仙闺蜜」。 就在本月 12 日，孔晓振无预警在个人 IG 上晒出高能回忆杀，感性写下「1998-」并PO出当年的合照，瞬间引发关注。

孔晓振PO出两张镶嵌在复古钥匙圈里的合照，两位当年的青涩少女双脸紧贴，对著镜头展现招牌的温柔微笑。 虽然是黑白照片且穿著轻便，但那几乎掐得出水来的透亮肌肤，以及自带初恋感的灿烂笑容，依旧散发出满满的可爱甜美氛围。





事实上，申敏儿与孔晓振早在 1998 年以杂志模特儿身份出道时便结下缘分，随后双双转战影视圈大获成功，更曾於 2009 年的电影《喜欢现在这样》中破天荒饰演姊妹。 两人宕 28 年、至今依旧坚定不移的闺蜜情谊，在演艺圈里显得格外的弥足珍贵。



除了友谊让人羡慕，两位好姐妹在爱情路上的剧本也惊人地相似！两人都与演艺圈同僚爱得高调，并在近年不约而同地步入礼堂，尽情享受著人妻的新婚甜蜜。

孔晓振於 2022 年与小她 10 岁的歌手Kevin Oh（凯文吴）结婚，对方为了在韩发展并陪伴妻子，自愿放弃美国籍并於2023年12月现役入伍，并已於去年 6 月退伍回到老婆身边。 申敏儿则与小她 5 岁的演员金宇彬挺过爱情长跑和抗癌风波，於去年 12 月举办了非公开的婚礼，正式结为夫妻。





不只戏外生活幸福美满，两位闺蜜也即将带著新作全面霸屏。 孔晓振主演的 MBC 全新电视剧《杀手妈咪》蓄势待发; 申敏儿更是大银幕与串流双管齐下，她主演的悬疑惊悚电影《瞳孔》将於本月 24 日在韩国隆重上映，领衔主演的Disney+奇幻宫廷剧《再婚皇后》也即将迎来公开，顶级大女主的排场让全球剧迷期待值拉满。







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