韩剧迷追起来！《订阅男友》VS《依然闪亮》两大浪漫剧全球狂吸粉，全是粉红泡泡

这个春天，全世界都在谈恋爱！两部风格迥异的K-romance同时在Netflix热播，才上线几天就直接横扫全球排行榜，韩剧迷周末这个不用怕剧荒，因为一次给你两部满满的粉红泡泡！

《订阅男友》：虚拟恋爱订阅制 今天想跟谁谈？

6日刚上线的《订阅男友》，隔天就直接空降Netflix TV类全球第7名，总共横扫全球69个国家和地区TOP 10，从亚洲、美洲、欧洲到中东非洲，全世界的观众都被这股「订阅式恋爱」给圈粉了！



这部剧根本是「颜值吃到饱」的概念！女主角Jisoo饰演的社畜网漫PD「未来」，透过虚拟约会订阅服务，可以跟不同类型的男神谈恋爱。 今天想跟校园学长（徐康俊 饰）喝咖啡？ 明天换财阀三世（李洙赫 饰）包场约会？ 还是来个帅气急诊科医生（李宰煜 饰）温柔看诊？ 后台直接排队等著翻牌子的还有邕圣佑、李贤旭、金永大、朴宰范、李相二，根本是男神自助餐！



加上徐仁国饰演的职场同事「朴庆南」，跟女主角从相爱相杀到暧昧升温，那种办公室里若有似无的微妙张力，直接戳中所有K-romance粉丝的心。 网友狂推：「每个男神出场都想尖叫」、「这设定太犯规了！」

《依然闪亮》：初恋系天花板 纯爱战神回归

另一边，JTBC金曜剧《依然闪亮》也不甘示弱，才播出两集就冲进全球34国TOP 10，尤其在中南美和欧洲国家特别受欢迎！这部由朴珍荣和金敏周主演的纯爱剧，走的是「初恋系天花板」路线。 导演金允珍根本是「初恋制造机」，之前《那年，我们的夏天》和《跟我说爱我》就让多少人哭著说要谈恋爱，这次再度出手，画面美到每一帧都可以截图当桌布！



故事从高三那年的夏天开始，绿意盎然的校园、汗水浸湿的制服、偷偷对视的眼神...... 把初恋那种青涩又心动的感觉拍得淋漓尽致。 从夏天到冬天，从高三到大学，两人慢慢从朋友变成恋人，那种「全世界只有你最懂我」的氛围，直接逼哭一票观众。网友狂刷留言：「看完想去谈恋爱」、「这才是真正的初恋感！」、「朴珍荣的眼神会杀人」。



两部完全不同口味，总有一部适合你

简单来说，《订阅男友》是「每天换一个男神谈恋爱」的华丽幻想系，适合喜欢多元题材、想被各种帅哥轮番宠爱的观众; 《依然闪亮》则是「从初恋走到永远」的纯爱系，适合喜欢细水长流、被细节戳到心坎里的浪漫主义者。

不管你是哪一派，最近这波韩式浪漫直接送到你家！

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