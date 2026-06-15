「停打减肥针」的神童大变样！网看北京照惊呼「这谁？」…本人亲曝瘦下来的关键

Super Junior成员神童自从减肥成功后整个人颜值大飙升，最近他又po出一系列在北京旅游的照片，粉丝一看全惊呆：「这谁啊？ 也太帅了吧！」

神童日前在自己的SNS上发文写道：「去北京好好玩了一趟~」并贴出多张照片。 照片中他走访北京各大景点、吃当地美食、还玩了游乐设施，整个人看起来超悠闲。 他开心表示：「吃了好吃的、到处逛逛、拍拍照、还玩了游乐器材。 好久没旅行了！过得超充实。」他也不忘感谢队友银赫：「托银赫的福，去了很多好地方、也体验到很多好玩的事。 真的很放松、玩得很开心！」



不过最让网友眼睛一亮的，还是他那「完全不一样」的外貌。 照片中的神童，再也看不到过去圆润可爱的形象，取而代之的是超尖的下巴、清晰的五官线条、还有超明显的V-Line下颚线！粉丝看完纷纷惊呼：「我以为是哪个帅哥」、「这根本偶像颜值」、「真的瘦超多」、「第一眼完全认不出来」。

神童曾在一个节目上坦言，一开始有尝试使用减肥针，但就算打到了最高剂量，效果还是不如预期，最后决定停药。 后来他彻底改变生活习惯——晚上10点后禁食、完全戒掉宵夜、固定时间吃固定份量、每天至少走1万步以上。 就这样靠著超强意志力，大约5个月的时间，竟然狂甩37kg，完成惊人的变身！



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