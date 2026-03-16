韓劇迷追起來！《訂閱男友》VS《依然閃亮》兩大浪漫劇全球狂吸粉，全是粉紅泡泡

這個春天，全世界都在談戀愛！兩部風格迥異的K-romance同時在Netflix熱播，才上線幾天就直接橫掃全球排行榜，韓劇迷週末這個不用怕劇荒，因為一次給你兩部滿滿的粉紅泡泡！

《訂閱男友》：虛擬戀愛訂閱制 今天想跟誰談？

6日剛上線的《訂閱男友》，隔天就直接空降Netflix TV類全球第7名，總共橫掃全球69個國家和地區TOP 10，從亞洲、美洲、歐洲到中東非洲，全世界的觀眾都被這股「訂閱式戀愛」給圈粉了！



這部劇根本是「顏值吃到飽」的概念！女主角Jisoo飾演的社畜網漫PD「未來」，透過虛擬約會訂閱服務，可以跟不同類型的男神談戀愛。 今天想跟校園學長（徐康俊 飾）喝咖啡？ 明天換財閥三世（李洙赫 飾）包場約會？ 還是來個帥氣急診科醫生（李宰煜 飾）溫柔看診？ 後台直接排隊等著翻牌子的還有邕聖祐、李賢旭、金永大、朴宰範、李相二，根本是男神自助餐！



加上徐仁國飾演的職場同事「朴慶南」，跟女主角從相愛相殺到曖昧升溫，那種辦公室裡若有似無的微妙張力，直接戳中所有K-romance粉絲的心。 網友狂推：「每個男神出場都想尖叫」、「這設定太犯規了！」

《依然閃亮》：初戀系天花板 純愛戰神回歸

另一邊，JTBC金曜劇《依然閃亮》也不甘示弱，才播出兩集就衝進全球34國TOP 10，尤其在中南美和歐洲國家特別受歡迎！這部由朴珍榮和金敏周主演的純愛劇，走的是「初戀系天花板」路線。 導演金允珍根本是「初戀製造機」，之前《那年，我們的夏天》和《跟我說愛我》就讓多少人哭著說要談戀愛，這次再度出手，畫面美到每一幀都可以截圖當桌布！



故事從高三那年的夏天開始，綠意盎然的校園、汗水浸濕的制服、偷偷對視的眼神...... 把初戀那種青澀又心動的感覺拍得淋漓盡致。 從夏天到冬天，從高三到大學，兩人慢慢從朋友變成戀人，那種「全世界只有你最懂我」的氛圍，直接逼哭一票觀眾。網友狂刷留言：「看完想去談戀愛」、「這才是真正的初戀感！」、「朴珍榮的眼神會殺人」。



兩部完全不同口味，總有一部適合你

簡單來說，《訂閱男友》是「每天換一個男神談戀愛」的華麗幻想系，適合喜歡多元題材、想被各種帥哥輪番寵愛的觀眾; 《依然閃亮》則是「從初戀走到永遠」的純愛系，適合喜歡細水長流、被細節戳到心坎裡的浪漫主義者。

不管你是哪一派，最近這波韓式浪漫直接送到你家！

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