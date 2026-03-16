《Kpop 猎魔女团》登顶奥斯卡！韩国题材动画写历史，导演哽咽：献给全世界的韩国人

韩国娱乐圈迎来历史性一刻！以韩国Kpop文化为核心的动画电影《Kpop 猎魔女团》，在刚刚落幕的第98届奥斯卡金像奖颁奖典礼上，风光抱回最佳动画长片大奖，击败了包含《动物方城市2》在内的多部强敌，为韩国影视内容在动画领域开辟了新天地。

当地时间15日晚间，颁奖典礼於美国洛杉矶杜比剧院盛大举行。 集结Netflix与索尼动画实力、由加拿大籍韩裔导演Maggie Kang 共同执导的《Kpop 猎魔女团》，在竞争激烈的动画长片项目中脱颖而出。

当颁奖人念出得奖作品的那一刻，全场欢声雷动。 Maggie Kang 上台领奖时，感性发言更是逼哭不少观众。 她眼眶泛红地表示：「对於像我这样长相的人出现在银幕上，来得太晚了，真的很抱歉。 但从现在开始，下一代的孩子们不用再等待了。」她高举小金人，真挚地说：「这个奖，要献给全世界的韩国人。」一席话道尽了韩国影人在好莱坞奋斗的辛酸与荣耀，也为典礼注入满满感动。



《Kpop 猎魔女团》能够突围，意义非凡。 它在最终轮投票中，打败了四部实力强劲的对手，包括去年横扫全球票房的迪士尼动画续集《动物方城市2》（《Zootopia 2》）、皮克斯年度大作《地球特派员》（《Elio》）、安纳西国际动画电影节获奖片《时空奇旅》（《Arko》），以及呼声颇高的《 你好，爱美丽》（《Little Amélie or the Character of Rain》）。 能在「神仙打架」的名单中杀出重围，证明了其过人实力。



该片描述一个名为「HUNTR/X」的Kpop女团，透过音乐与舞蹈对抗恶魔、拯救世界的冒险故事。 电影将韩国特有的流行音乐文化作为故事主轴，搭配极具风格的视觉美学与华丽的表演场面，从上映初期便在全球引发热烈讨论。 此次获奖，不仅是对电影艺术成就的肯定，更被视为「K-Content」成功将触角从影剧、音乐延伸至动画领域的最佳范例。



本届奥斯卡最佳动画长片项目共有35部作品报名角逐，最终仅有5部入围，竞争激烈程度可见一斑。 《Kpop 猎魔女团》的胜出，无疑为韩国动画产业注入一剂强心针，也让全球粉丝更加期待这个IP未来的发展。

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