最强玄学职场剧！徐仁国、Krystal高甜合体，「摸手算命男」联手「落难财阀女」开外挂夺继承权，i-dle薇娟惊喜客串

这绝对是明年最受瞩目的奇幻办公室神剧！tvN 全新大作《看见命运的上班族》今日正式官宣男女主角卡司，敲定由徐仁国携手「冰山女神」Krystal（郑秀晶）领衔主演，预计明年上半年播出。

《看见命运的上班族》改编自同名网路小说，讲述天生有巫师命格的男人，作为平凡上班族开拓命运的故事。

向来演技百变的徐仁国，这次饰演拥有强大灵力的「崔英勋」，只要握一下对方的手，就能在零资讯的情况下看到对方的四柱和命运。 与俗世隔绝25年的他梦想过上平凡的生活，虽然成功进入了大企业弼山物产，却被卷入公司内部不为人知的舞弊、欲望与权力斗争当中。



Krystal（郑秀晶）饰演「林妍熙」，因幼年的某个事件而被赶出财阀家族，通过艰苦的留学生活，拥有了完美的资历与商务能力。 虽然天生注定四面楚歌，但她不肯对命运低头，一直怀揣斗志勇往直前，凭藉冰冷的气场和强大的生存本能加入继承权之战。 在得知同期英勋的奇特能力后决定与其联手，一同开拓全新命运。



此外，辛载夏将饰演证券公司本部长兼财阀三世「李亨俊」，兼具完美的颜值与财力，却有著不幸的家庭故事，每次陷入危机时总能得到好友崔英勋搭救，二人情同手足。 女团i-dle成员薇娟也将惊喜客串，据悉目前已经进组完成了秘密拍摄。





「冷血现实主义」的林妍熙，与「读取命运能力者」崔英勋，两人之间的罗曼史与成长叙事，正是这部剧的剧情主轴。 制作组表示，两位演员都与原著还原度极高，二人之间除了化学反应，还将一起透过趣味横生的八字解读来战胜难关，为观众带来不一样的紧张感与心动感。

《看见命运的上班族》由《千元律师》、《一吻爆炸》的导演金宰贤执导，《美男堂》、《君主—假面的主人》的朴慧珍编剧执笔，预计将於2027年上半年通过tvN播出。

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