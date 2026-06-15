BTS出道13周年！队长RM感性告白：「我感觉自己被ARMY们拯救了」真挚心声逼哭粉丝

BTS 防弹少年团 队长 RM 在迎来出道13周年之际，不仅在舞台上，也透过社群平台接连吐露真挚心声，深深打动了粉丝 ARMY 们。

13日晚间，「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN」第二场演出於釜山亚运主体育场举行。

当天RM表示：「真的有种百感交集的感觉，13年真的过去了很久。」他接著说道：「感觉还像是不久前才在练习室里练习出道曲，但时间就这样流逝了。K-POP产业也变得更加庞大，后辈们偶尔会来问我『团体要怎么样才能一起走这么久？』无论以前还是现在，老实说我其实也不知道答案。」



他坦言：「我想我一直在透过这6位成员以及那些关注我的人来反思自己。和以前不同的是，我现在似乎不太容易说出内心话，也不太常表达真心，但今天久违地想对大家说这些话。」

回顾从《LOVE YOURSELF》、《花样年华》到《ARIRANG》的漫长旅程，RM表示：「唱著〈Magic Shop〉时，13年的时光彷佛一幕幕掠过眼前。能够与大家同行是我的荣幸，不论身在何处、是什么模样，我都会努力将最真实的自己展现给大家看。」



＊演出结束后，RM也在粉丝社群平台Weverse发表长文，延续出道13周年的感慨。

RM以「好久不见，我来写封信」开头，写道：「因为时常听到『谁拯救了谁』这样的话，我也开始回头思考，或许我也是被你们拯救的人吧。」

接著他坦率吐露内心：「我正在尝试比以前活得更简单、更纯粹，也更勇敢。陷入感伤的时刻少了很多。不过，即使有再多开心的日子，世界依然让人感到悲伤，这似乎也是无可避免的事。又或者，正因为太幸福了，所以才会有这样的感受吧。」



他也向粉丝传达真挚心意：「这些年来我说过很多话，也抛出了许多声音。我不知道哪些旋律、哪些小石子最终传达到了现在的你们心里，但我想自己今后仍会持续成为那个不断发送讯息、不断抛出声音的人。13年前如此，未来也会如此。只要还有愿意倾听的你们。」

最后RM写道：「我总是不断透过你们看见自己。你们也是如此吗？谢谢大家在这个珍贵的纪念日与我们同在。今天是13号星期六，是再美好不过的一天。希望未来能继续累积只属於我们的回忆与值得纪念的日子。今后也请多多指教。我爱你们。」PS：2013年6月13日是BTS的出道日。

舞台上的告白与演出后的亲笔信相互呼应，RM的真心也完整传递出BTS走过13年岁月的厚重与感动。

此外，BTS在当天演唱会结束后，也向即将离场的粉丝公开特别影片，从出道前的Vlog影片到如今缔造全球成功的模样，浓缩了团体13年的历程，并透过影像信件向ARMY们表达感谢，再度掀起感动热潮。



另一方面，BTS即将正式展开欧洲巡演。6月底将从西班牙马德里揭开序幕，7月则陆续前往比利时布鲁塞尔、英国伦敦、德国慕尼黑及法国巴黎，展开大型体育场巡演。

巴黎演出结束后，BTS还将於7月19日登上在美国纽约纽泽西体育场举行的2026 FIFA世界杯决赛中场秀，担任共同压轴演出嘉宾，为BTS的13年历史再写下崭新的一页。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻