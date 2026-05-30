徐仁国变身「3NO高冷上司」！浪漫新剧《明天也要上班》携手朴智贤，上演职场恋爱攻防战

人气演员徐仁国将化身冷面上司回归小萤幕，带来全新办公室的浪漫爱情喜剧，看完人物剧照就更期待啦～！

tvN 全新韩剧《明天也要上班！》於29日公开徐仁国的拍摄现场剧照，让观众抢先一窥其冷酷角色的独特魅力。

《明天也要上班！》讲述饱受倦怠期折磨、拥有7年资历的上班族车智允（朴智贤 饰），与个性挑剔的职场上司姜时宇（徐仁国 饰）一起成为彼此最好的助力，重新找回工作热情与爱情的故事。



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徐仁国在剧中饰演职场上司姜时宇，被称为「3NO男」。他不笑（NO Smile）、不亲近他人（NO People）、也不轻易道歉（NO Sorry），是一位凡事讲求原则、毫无破绽的完美主义上司。







徐仁国过去曾透过《请回答1997》、《某一天灭亡来到我家门前》以及《订阅男友》等作品，展现不同风格的浪漫演技。这次则将挑战不轻易流露情感的人物设定，预告带来全新的演技面貌。



制作组表示：「只知道工作的姜时宇在遇见车智允后，将经历意想不到的情感变化，这也是本剧的重要看点。」并透露：「角色逐渐改变的情感历程，将会被细腻且层层堆叠地呈现出来。」



朴智贤饰演被公司与现实压得喘不过气的7年资历韩国上班族 车智允，以她特有的细腻表现力，展现真实感十足的情绪线与生活演技，稳定带领整部作品的核心氛围。



《明天也要上班！》将接档《菜鸟伙房兵》，将於6月2日晚间8点50分首播。



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