逆转再逆转！金秀贤案「关键录音」警方判定AI伪造！爆造假者同时勒索：给钱就结束、还要免费广告

男星金秀贤与已故金赛纶的「未成年交往」疑云，出现重大逆转！先前被当成关键证据的录音档，警方调查结果出炉——竟然是AI伪造的。

根据14日播出的MBC《Straight》节目报导，当初公开录音档的「横竖研究所」运营者金世义从一名匿名举报者A某手中拿到了这段录音。内容中有一名疑似金赛纶的声音说：「从国中时期开始交往，到了大学分手了。」这段话当时被认为是金秀贤曾与未成年金赛纶交往的铁证，引发舆论挞伐。

然而警方调查后发现，该录音档是利用AI技术合成的伪造档案。不只如此，节目更爆料，同一名举报者A某，在找上横竖研究所之前大约一个月，其实早就先接触了金秀贤的经纪公司。



A某当时向金秀贤方面表示，愿意提供另一段录音——内容是证明金赛纶成年后才与金秀贤交往。但他同时开口要求金钱，还说：「我们之间不用见面，我收到钱就结束了」、「我在海外卖产品，秀贤红了的话，免费帮我拍个广告吧」、「我只有商业头脑」。



A某给金秀贤方的录音内容是「（与金秀贤交往）不是未成年时候」，但给横竖研究所的却是「从国中交往到大学分手」——两个版本完全相反。据了解，像这样不同内容的录音档至少存在4个版本。



金秀贤方的法律代理人高常禄律师指出：「这个事实本身，反而证明了这个录音不可能是真的。」随著警方判定录音档为AI伪造，加上举报者两面手法曝光，整起事件的真相出现大转弯，也让先前一面倒的舆论开始重新检视证据的可信度。

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