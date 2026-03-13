米兰时装周被目击逛童装！Dara逛店脱口：「为了打扮孩子，我好像该生一个」

女团2NE1成员Dara（Sandara Park）的YouTube频道「DARA TV」日前公开了一支名为「时装周只是藉口」的影片，记录了Sandara Park受邀出席米兰时装周的行程。

看完时装秀后，Dara也把握机会逛了精品店，当她逛到童装区时，立刻被可爱的婴儿衣服和配件吸引，甚至脱口说出：「为了帮小孩打扮，我好像真的该生一个了！」这句话立刻引发粉丝热烈讨论，直呼「欧尼是想当妈妈了吗？」

接著她到柜台准备结帐，发现摄影师还在拍，突然慌张地问：「这个也要拍吗？ 怎么办？」不过她随即机智解释：「这不是我要买的，是造型师说需要这个单品来搭配！」俏皮的反应也让网友笑翻。



不过这次的Vlog虽然欢乐，但画面外的2NE1却不平静。 「前队友朴春3日在社群网站上突然发出一封手写信，内容不仅影射Dara吸毒，还直接点名老东家YG娱乐、前队友CL以及制作人Teddy，引发轩然大波。



对此，Dara隔天也迅速透过社群表态，强调自己「绝对没有碰过毒」，并淡淡地表示「希望她能健康起来。」虽然Dara的回应相当冷静，但随后被网友发现，继Dara之后，CL也默默取消追踪朴春的帐号，让不少粉丝担忧，2NE1成员之间是否真的出了问题。

