Jisoo谈新戏《订阅男友》 自爆想学格斗技被劝退！秋成勋一句话让她秒清醒：你不是有保镳吗

BLACKPINK成员Jisoo近来戏约不断，最近主演的新剧《订阅男友》正在热播中，她日前登上「格斗神话」秋成勋的YouTube频道，不只聊近况，还意外自爆想学格斗技，立刻被对方一秒打枪！

影片中，Jisoo见到综合格斗传奇选手出身的秋成勋，难掩兴奋地透露自己对格斗技的关注，她认真表示：「为了在危急时刻能保护自己，我一直很想学点防身术。」没想到这番求学欲望立刻被秋成勋笑说：「你应该有一整排保镳吧？」当场浇熄了Jisoo的武者魂，场面相当搞笑。

既然打不成，两人还是聊回老本行。 秋成勋好奇问Jisoo演戏跟主持、唱歌的差别，Jisoo也侃侃而谈这次接拍《订阅男友》的原因：「这次的角色设定很有趣，要和各式各样的人相遇、产生不同的变化，我当时就想，『我这辈子能有机会体验这种人生吗？』」她更发挥幽默本色，对著秋成勋开玩笑说：「你本来也应该来我们剧组客串的！现场有900名临演，你当其中一个刚刚好！」逗得秋成勋哈哈大笑。



随著《订阅男友》热播，Jisoo的演技表现再度成为话题焦点。 她从2021年以《雪降花》首次挑大梁开始，她的发音不准、发声不稳、情感投入不足等问题就屡屡被拿出来讨论; 之后的《新乌托邦》甚至只有5分钟戏份的《全知读者视角》，类似的「发声魔咒」始终如影随形。



这次在《订阅男友》中，由於要穿梭各种虚拟世界体验不同恋爱，Jisoo得面对更多样的情境。 但不少网友看了摇头，直指她无论是基本发声或肢体语言，都给人一种「我正在演戏」的刻意感，让人很难入戏。 但也有粉丝力挺，认为Jisoo勇於挑战不同角色。 金廷植导演在受访时大力护航：「Jisoo真的非常努力，她很好地消化了多重设定的角色。 大家不仅能看到剧中角色未来的成长，也能看到Jisoo作为演员的成长。」他甚至信心满满地说：「努力战胜了天赋。」



