韩国也看得到「十二少」张国荣x「如花」梅艳芳风采！香港电影跨时代巨作《胭脂扣》3月底将於韩国上映

在香港电影全盛时期，如同宝石般的作品电影《胭脂扣》4K版本即将於3月25日在韩国电影院上映，在制作40年后首次在韩国大萤幕上映，发行商也陆续公开了许多剧中的海报与剧照，虽然两位演员都已离世，但当时张国荣与梅艳芳的组合，仍是香港电影粉丝心目中最爱的传奇电影情侣。

《胭脂扣》剧情描述1934年的香港，超越了身份阶级的爱情，富家少爷十二少（张国荣饰）与青楼女子如花（梅艳芳饰）陷入热恋，但因不敌现实而两人选择殉情。即使50年过后，如花仍在黄泉苦苦等待十二少，於是成为孤魂的她来到1980年代的香港，透过凡间记者的帮助，寻找她思念的身影。是一段相当凄美又悲剧性的恋情故事。



《胭脂扣》的海报一公开，也令人再度想起张国荣与梅艳芳当时的盛世美颜。两人为了爱情而选择共同走向死亡，只希望对方永远记得自己，在另一个世界约好再相见。海报中一张展现出十二少对於爱情的坚决，另一张则是如花的优雅回眸，细腻传达出这部电影中两人对彼此的依恋。在台湾也曾经重新上映过4K修复版本，吸引了许多热爱香港电影以及两位传奇演员们的观众再度到戏院观赏。



导演也是以拍摄女性情感主题相当知名的关锦鹏，作品除了《胭脂扣》还有《阮玲玉》、《红玫瑰白玫瑰》、《长恨歌》等，而他也以《胭脂扣》夺得香港金像奖最佳导演以及最佳电影大奖，以及其他全球国际性奖项。1988年《胭脂扣》在港上映期间，张国荣与梅艳芳的凄美爱情故事也连续数周创下票房纪录，上映的时间也相当长。梅艳芳与张国荣除了戏剧方面，在舞台上也原本就已有非常出色的表现，两人的搭配更是再掀旋风，至今仍是影迷心目中的香港爱情片经典之作。



随著岁月流逝，经典作品《胭脂扣》将以4K修复的面貌首度在韩国电影院与观众们见面，希望这香港特有的传奇浪漫电影，也能让韩国观众们有不同於现代电影的体验。



