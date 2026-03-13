韩国的饮酒综艺节目是否越界？申东烨的网路节目《干杯哥》面临警告，被批「恐助长饮酒文化」

网路综艺《干杯哥》（心酸的哥哥）以把酒局摆在节目核心的概念持续引发话题，但也有一部分人批评，认为节目可能在美化或助长饮酒文化。尤其是节目中反覆出现的、曾卷入饮酒争议的明星分享他们在饮酒派对上的经历场景，引发了人们对节目方向的质疑。

《干杯哥》是由主持人申东烨主持的 YouTube 谈话型内容，节目以和来宾一起举杯小酌、自然聊天的形式进行。以微醺状态下往来的坦率对话为概念，也成为演员与歌手宣传作品的窗口，因此获得不少关注与话题性。

▼最新一期邀请到了宣传新剧《权欲之巅 Climax》的演员朱智勋、河智苑、Nana，公开三天已突破百万观看，人气与关注度极高：（仅为示意影片）



问题在於，节目的核心装置「酒局」被反覆强调。在部分集数中，曾因饮酒相关争议或前科而引发话题的艺人出演，并轻松谈论与酒相关的故事。这样的过程也引发批评，认为过去的争议是否被戏谑化，甚至被包装成「酒量好的人设」。



然而，争议的核心并不只是出演者的过往经历。更大的问题在於，整个内容结构本身就被设计成把「喝酒」这一行为当作娱乐元素与角色设定来消费。喝酒的画面、微醺状态下的发言、酒桌上的夸耀故事等反覆曝光，可能让饮酒被当作一种文化娱乐来消费，令人担忧。

尤其是网路平台的特性让内容更容易接触到观众，较年轻的族群也能轻易观看，因此也出现更多担忧声音。在饮酒被指出会带来多种社会问题的情况下，若在综艺中反覆把它当作娱乐装置，可能让观众形成错误认知。也有人指出：「当饮酒本身被描绘成一种带来欢笑和亲密感的媒介，强化了酒精作为一种正面积极文化符号的形象。」



实际上，网路舆论反应也并不友善。在相关新闻与影片被分享到网路社群媒体（SNS）后，留言区出现许多批评声音。例如：「连有酒驾前科的人都请来做酒类综艺当笑点，真的合适吗？」、「把喝酒本身当作内容的结构让人感到不舒服」、「感觉把饮酒问题看得太轻了」等担忧意见持续出现。

尽管如此，在网路平台上，相关内容的监管实际上相当宽松。以 YouTube 上最具代表性的「酒类吃播」频道之一「干杯哥 申东烨」为例，至今公开的约135支影片中，因违反酒类广告规定而被查处的案例仅有6件。也就是说，绝大多数内容几乎没有受到任何制裁便持续流通。



政府方面其实也意识到这样的限制。韩国保健福祉部去年11月曾以「减少饮酒危害的社会责任与监管整备方向」为主题举办论坛，讨论对以线上平台为中心扩散的酒类广告进行补充监管的必要性。不过截至目前，仍尚未提出具体的制度改善方案。

当举杯谈笑的综艺持续出现时，饮酒很可能被当作一种娱乐来消费。影响力越大的内容，其传递的讯息就越不容忽视。反覆把酒当作笑点的内容，最终留下的或许不是乐趣，而是被扭曲的饮酒文化。现在正是需要对内容方向进行严肃思考的时候。



原报导：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17732808791780335019

