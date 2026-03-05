Dara 亲否认「我没有吸毒」！IG 退追朴春，韩网友遗憾表示：谁会想到 2NE1 会遇到这种事情

2NE1 成员 Sandara Park 对朴春的爆料事件作出回应，强调「我没有吸毒过」，同时也取消追踪朴春的 IG。

日前，朴春通过手写信表示：「被称为精神性药物的那款药 Adderall（阿得拉尔），一直让我耿耿於怀。那段时间对我来说如同死去一般，但我还是鼓起勇气说出来。那不是毒品，我是 ADD患者，这是治疗注意力缺陷的药物。因 Sandara Park（Dara）涉毒事件，为了掩盖那件事，竟把我塑造成吸毒者。」另外，也依次提及前经纪公司YG娱乐和梁铉锡前代表、制作人Teddy、成员李彩麟（CL）的实名也依次被提及。不过，该篇贴文在上传约3小时后已悄然删除。



随著争议扩大，成为爆料对象的 Sandara Park 方面透过媒体回应，表示相关内容「毫无根据」，并称「目前最关心的是朴春的健康状况。」Sandara Park 4日也在自己的 IG 限时动态中上传讯息：「我没有吸毒过，希望她一切都健康。」并同时以韩语与英语发表。



据悉，Sandara Park 发文后已取消追踪朴春。多年累积的友情因此受影响，也让韩网友纷纷表达惋惜，纷纷表示：「这种程度的事情，已经忍很久了，生病了就去医院，为什么要把无辜的人当成罪犯？」「如果身边有那样的人，感觉会很累」、「朴春还在关注李敏镐呢」、「不起诉就该感谢了」、「演唱会结束后，感觉她们和 2NE1 成员相处得很好」、「即使身边的人感到惋惜，也能理解这样的选择」、「希望 Sandara 能好好克服 ㅠㅠ」、「彼此开心地笑到现在还记忆犹新…谁会想到 2NE1 会遇到这种事情呢？」、「怎么会发展成这样，太遗憾了呜呜」、「打起精神，好好接受治疗吧」等等。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻