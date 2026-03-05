Dara 親口否認「從未吸毒」！IG 退追朴春，韓網友遺憾表示：誰會想到 2NE1 會遇到這種事情

2NE1 成員 Sandara Park 對朴春的爆料事件作出回應，強調「我沒有吸毒過」，同時也取消追蹤朴春的 IG。

日前，朴春通過手寫信表示：「被稱為精神性藥物的那款藥 Adderall（阿得拉爾），一直讓我耿耿於懷。那段時間對我來說如同死去一般，但我還是鼓起勇氣說出來。那不是毒品，我是 ADD患者，這是治療注意力缺陷的藥物。因 Sandara Park（Dara）涉毒事件，為了掩蓋那件事，竟把我塑造成吸毒者。」另外，也依次提及前經紀公司YG娛樂和梁鉉錫前代表、製作人Teddy、成員李彩麟（CL）的實名也依次被提及。不過，該篇貼文在上傳約3小時後已悄然刪除。



隨著爭議擴大，成為爆料對象的 Sandara Park 方面透過媒體回應，表示相關內容「毫無根據」，並稱「目前最關心的是朴春的健康狀況。」Sandara Park 4日也在自己的 IG 限時動態中上傳訊息：「我沒有吸毒過，希望她一切都健康。」並同時以韓語與英語發表。



據悉，Sandara Park 發文後已取消追蹤朴春。多年累積的友情因此受影響，也讓韓網友紛紛表達惋惜，紛紛表示：「這種程度的事情，已經忍很久了，生病了就去醫院，為什麼要把無辜的人當成罪犯？」「如果身邊有那樣的人，感覺會很累」、「朴春還在關注李敏鎬呢」、「不起訴就該感謝了」、「演唱會結束後，感覺她們和 2NE1 成員相處得很好」、「即使身邊的人感到惋惜，也能理解這樣的選擇」、「希望 Sandara 能好好克服 ㅠㅠ」、「彼此開心地笑到現在還記憶猶新…誰會想到 2NE1 會遇到這種事情呢？」、「怎麼會發展成這樣，太遺憾了嗚嗚」、「打起精神，好好接受治療吧」等等。



