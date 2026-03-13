人气虚拟男团PLAVE出道3周年直播惊喜连发！无预警宣布「4月13日回归」粉丝嗨翻～

【影片】虚拟偶像团体 PLAVE 为纪念出道3周年举办的 Live Viewing 活动圆满落幕，回归消息一出也让粉丝PLLI特别兴奋。

PLAVE 於12日在全国 41 间 CGV 戏院上映的出道3周年特别直播活动成功举行。本次直播以粉丝见面会概念进行，约120分钟的节目由多样舞台与环节构成，与粉丝共度了特别幸福的时光。



直播以〈Pixel World〉舞台华丽揭开序幕。完成与出道曲〈Wait for you〉MV背景相同场景的舞台后，PLAVE成员向粉丝热情问候。接著又用英语、中文、日语、西班牙语等多种语言向世界各地的粉丝打招呼，正式展开直播。



随后的 Q&A 环节中出现了与即将到来的回归相关问题。PLAVE 成员无伴奏演唱先行公开曲的一小段，带来惊喜「剧透」，引发粉丝热烈反应。接著还表演了〈Watch Me Woo!〉的 Part Change（交换）舞台，展现不同魅力，让现场气氛更加高涨。

第一个环节结束后，PLAVE 成员移动至 ASTERUM 的特别舞台，带来〈凤仙花〉表演。忙内河玟表示：「不知不觉地感觉到外面的空气也带著温暖的春天气息，因此选择了这首歌。」传达了舞台中的季节氛围。成员们以甜美的歌声让歌曲情感更加深刻。



接著进行第二个环节「天使 vs 恶魔 平衡游戏」。这个环节是为了检验成员们彼此有多了解，由其他成员猜测各自选择的形式进行。成员们坦率的回答与愉快的化学反应引发粉丝笑声。环节结束后，接连带来〈WAY 4 LUV〉天使版本舞台与〈Dash〉恶魔版本舞台，同时展现截然不同的魅力。



最后一个环节「外星人的礼物」中，公开了只收录於首张迷你专辑《ASTERUM : The Shape of Things to Come》实体 CD 中的〈外星语 Song DEMO〉舞台。成员们也分享歌曲诞生过程与创作幕后故事，并表示：「为了纪念出道3周年，我们思考该准备什么惊喜礼物，想到一直以来不变地支持我们的粉丝 PLII，因此准备了这场舞台。」为演出增添了特别意义。

PLAVE 也在最后感言中向粉丝表达感谢。诺亚表示：「今天的直播真的很开心、很幸福。」艺俊则说：「正因为有 PLII，我们才能迎来3周年。」再次向粉丝传达真心。

在结尾曲〈我们的电影〉舞台结束后，他们以出道曲〈Wait for you〉作为安可曲，在粉丝热烈欢呼中为出道3周年纪念直播画下句点。

直播结束后，随著 2025 年发行的第三张迷你专辑主打歌〈Dash〉MV画面播放，回归日期也惊喜公开，现场气氛瞬间沸腾。PLAVE 宣布将於4月13日回归，进一步提升外界对未来活动的期待。



PLAVE 去年11月发行第二张单曲专辑《PLBBUU》，展现强大的音源实力。此外，去年11月21日、22日两天在首尔高尺 Sky Dome 举行的「2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore」演唱会全数售罄，也为团体首次亚洲巡演画下成功句点。

