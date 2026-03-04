Dara身边人爆气反击！怒轰朴春手写信：根本不是事实，她反而担心朴春健康

2NE1成员朴春与Dara（Sandara Park）的昔日队友撕破脸风暴越演越烈！

在朴春投下震撼弹、指控Dara「吸毒被抓还把我变成毒虫」后，Dara方面终於打破沉默，3日她身边人士向韩媒《体育朝鲜》强硬回应：「朴春针对Dara提出的吸毒嫌疑，完全不是事实！」

Dara身边人士透露，目前处於无经纪约状态的Dara由现场经纪人负责相关对外沟通。 面对朴春突如其来的惊人指控，Dara方面选择以「不必要刺激、冷静传达事实」的方式处理，低调划清界线。



据悉，Dara平时就以体贴周到的性格著称，这次也是顾虑到双方若再激烈对峙，可能会让彼此陷入更尴尬的处境，因此对具体细节三缄其口，仅强调指控非事实。 相关人士更透露：「Dara现在反而很担心朴春的健康状况。」



朴春3日在个人社群发布长文，自称是ADHD（注意力缺失症）患者，并强调过去的用药争议是为了治疗而非吸毒。 但她话锋一转，直接点名「Sandara Park因为吸毒被抓，为了掩盖这件事，把我变成了毒虫」，震撼演艺圈。 然而截至4日，该篇引爆战火的贴文已被删除，朴春的社群上已无法找到与Dara相关的指控内容。 这场突如其来的队内爆料，在Dara方反驳后究竟会如何收场，引发各界关注。

*相关内容：手写信核爆级效应！Dara IG失守！网友灌爆留言区：你吸了吗？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻