吓疯！Dara暴瘦剩皮包骨，烟熏妆诡异造型撞脸「她」…网惊：急速老化了？？

传奇女团2NE1成员Dara（Dara Park）最近又被网友「考古」了！不过这次不是回顾她当年多么风光，而是她去年出席「2026巴黎时装周」的造型，因为实在太「冲击」，在近期再度於各大网路社群疯传，引发热烈讨论。

有网友在论坛以「明明是顶级偶像，却变成『洪真庆』2.0的37kg纸片人女歌手」为题发文，附上的照片正是Dara去年9月出席「2026春夏巴黎时装周」的模样。 只见她当天一甩过去可爱清纯的形象，顶著神秘的厚刘海，画上超浓烟熏妆，身穿一袭黑色透肤纱质迷你裙现身。



白皙肌肤与暗黑妆容形成强烈对比，却也让她原本就小巧的脸蛋线条显得更加棱角分明，甚至有点锐利。 加上她瘦到只剩37kg的纸片人身材，在轻薄材质的洋装下一览无遗，配上淡漠的表情，整体散发出一股浓浓的暗黑颓废风。



Sandara Park 2NE1 Tuai Kritik Visual Usai Foto Baru Bikin Pangling



Penampilan terbaru Sandara Park (Dara) 2NE1 di Paris Fashion Week menuai perdebatan hangat. Foto-foto dirinya saat menghadiri pertunjukan Blumarine tersebar di forum Korea theqoo, menampilkan Dara dengan outfit… pic.twitter.com/1jEHZ6b8jT — LapakKorea.com (@lapak_korea) October 2, 2025

这组照片在当时就曾引爆话题，如今再度被翻出，网友们的反应依旧两极，甚至有人直言：「第一眼以为是洪真庆！」留言区瞬间炸锅：「远看还以为是100公尺外的洪真庆」、「这是急速老化吗？」、「妆发造型师是不是跟她有仇？」、「气氛有点诡异」、「与其说美，不如说有点猎奇」、「明明很漂亮，为什么要搞成这样？」、「挑战精神值得尊敬，但结果...」、「洪真庆看到应该会吓一跳吧？」不过也有人缓颊，认为这是不同以往的成熟尝试，看起来也别有一番风味。



据了解，Dara当天这袭战袍，是某精品品牌的2025秋冬系列「SILK GEORGETTE DRESS WITH FUR」，要价不菲，约为180万（韩元，约新台币3.9万新台币）。 虽然衣服很贵，但这个风格显然不是所有人都能消化。

Dara的体重问题一直是粉丝关注的焦点。 上个月她登上YouTube节目《VIVO TV》的「保证保密」单元时，就曾聊到这段「纸片人时期」的往事。 主持人金淑爆料，Dara曾经从37kg一路胖到45kg，当时引发了许多网友关心，纷纷问她是不是甲状腺出了问题。Dara回想起来也觉得好笑：「当时全国民众都在为我担心，一直叫我快去看医生。 因为我连脖子都变粗了，大家都说我肯定生病了。 结果我去医院做了全套检查，医生竟然跟我说一切正常！我反问医生：『那这个肿起来的是？』医生淡定回答：『是肉。』」她无奈表示，这辈子第一次遇到这种事，让现场来宾笑翻。

此外，过去曾传出身家高达300亿的Dara也在节目中大方澄清这个传闻。 她坦言：「出道到现在，说赚了300亿好像没错，但那些钱要和公司、成员们分，还要缴税。 加上我以前真的很爱疯狂购物，所以没买到房子。 最近看著同期的朋友们，有时候也会想，如果当初没那么爱买，现在应该也是个『楼主』（有房产的人）了吧。 但现在真的没有300亿了啦！」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻