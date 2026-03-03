「中斷活動」2NE1 朴春突狙擊隊友 Sandara Park！手寫信怒控：為了掩蓋她涉毒，把我塑造成吸毒者

2NE1成員朴春繼日前發文指控未收到 YG 娛樂的活動結算款後，今日（3日）又發表涉及藥物的文章，引起外界關注。

朴春在自己的 IG 上發表文章，並附上一封手寫信（目前已經刪除），開頭以「致國民們」稱呼。她表示：「我想把真相傳達給大家，所以寫下這封信。」



信中，朴春說：「我現在身體健康，生活得很好，但想說一些小心翼翼又令人害怕的事情。」她提到一種名為「Adderall（阿得拉爾）」的精神藥物，強調：「那不是毒品。我是 ADD（注意力不足症）患者，這是治療注意力缺陷的藥物。」並指控：「因 Sandara Park 涉毒事件，為了掩蓋那件事，竟把我塑造成吸毒者。」



朴春指出：「當時國內根本沒有關於 Adderall 的藥物，也沒有相關法律，但奇怪的是，直到我之後才出現了法律。」她呼籲：「請如實調查，不要讓YG娛樂、梁鉉錫、Teddy 和 CL 向國家報告我使用了超過規定劑量的毒品，我三十多年來根本沒碰過。」信末，她寫道：「寫下這封信，是因為我的靈魂好像在哭泣，感謝你們願意閱讀。」

早前，朴春也曾發文指控梁鉉錫，稱他長期未支付 2NE1 活動收益。對此，D-Nation 發表聲明表示：「朴春 2NE1 活動相關結算已完成，社群平台上提到的告訴書並未正式受理。」並補充：「朴春已暫停所有活動，全心專注於治療與康復，我們將全力支持她恢復健康。」



此外，Abyss Company 對朴春當天上傳的《Sandara Park 狙擊》貼文回應表示：「專屬合約已經到期，很難確認相關事項。」而 Sandara Park 方面則回應：「這個主張毫無根據」，明確劃清了雙方立場。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞