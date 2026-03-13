米蘭時裝週被目擊逛童裝！Dara逛店脫口：「為了打扮孩子，我好像該生一個」

女團2NE1成員Dara（Sandara Park）的YouTube頻道「DARA TV」日前公開了一支名為「時裝週只是藉口」的影片，記錄了Sandara Park受邀出席米蘭時裝週的行程。

看完時裝秀後，Dara也把握機會逛了精品店，當她逛到童裝區時，立刻被可愛的嬰兒衣服和配件吸引，甚至脫口說出：「為了幫小孩打扮，我好像真的該生一個了！」這句話立刻引發粉絲熱烈討論，直呼「歐尼是想當媽媽了嗎？」

接著她到櫃檯準備結帳，發現攝影師還在拍，突然慌張地問：「這個也要拍嗎？ 怎麼辦？」不過她隨即機智解釋：「這不是我要買的，是造型師說需要這個單品來搭配！」俏皮的反應也讓網友笑翻。



不過這次的Vlog雖然歡樂，但畫面外的2NE1卻不平靜。 「前隊友朴春3日在社群網站上突然發出一封手寫信，內容不僅影射Dara吸毒，還直接點名老東家YG娛樂、前隊友CL以及製作人Teddy，引發軒然大波。



對此，Dara隔天也迅速透過社群表態，強調自己「絕對沒有碰過毒」，並淡淡地表示「希望她能健康起來。」雖然Dara的回應相當冷靜，但隨後被網友發現，繼Dara之後，CL也默默取消追蹤朴春的帳號，讓不少粉絲擔憂，2NE1成員之間是否真的出了問題。

