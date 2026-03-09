朴信惠《卧底洪小姐》12.4% 霸气收官！从 3.5% 逆袭翻倍，「洪金宝」爽快揭弊引爆全韩：求拍第二季！

演员 朴信惠 再次展现「收视女王」的威力！由她领衔主演的 tvN 热血剧集 《卧底洪小姐》 於昨日（8日）正式画下完美句点。 这部主打「劝善惩恶」、剧情如汽水般大快人心的佳作，不仅节奏紧凑毫无冷场，更在完结篇创下双位数高收视，获得「龙头龙尾」高评价。

逆转胜纪录！收视翻 3 倍冲破双位数

根据 Nielsen Korea 数据显示， 《卧底洪小姐》 第 16 集完结篇的全国平均收视率高达 12.4%。 该剧自播出以来呈现强劲的上升趋势，首播虽以 3.5% 起跳，但随即在第 11 集成功突破 10% 大关，更在第 15 集创下 13.1% 的自身最高纪录。



受欢迎的核心关键正是朴信惠。 她在剧中饰演菁英证券监督官「洪金宝」，潜入可疑证券公司揭发贪腐弊端。 她在「汝矣岛魔女」洪金宝与「伪装潜入者」洪帐美之间游刃有余地切换，不仅展现了成熟的喜剧功力，更在浪漫与动作戏之间拿捏得宜，让观众感叹「洪金宝非朴信惠莫属」。



「301 室友组」闺蜜情深 大结局爽度破表

朴信惠与「301 号室友组」的化学反应也十分亮眼。 洪金宝与高福熙（河润景 饰）、姜诺拉（崔智秀 饰）展现出的坚固情谊，为这部主打揭弊的硬核剧情增添了不少温馨与余韵。



在结局中，洪金宝凭藉关键证词成功夺下胜机，令韩民证券会长姜必钒（李德华 饰）与奉达秀（金雷夏 饰）都接受了法律制裁，大快人心的「劝善惩恶」收尾让观众大呼过瘾。



埋下续集伏笔？ 朴信惠感性谢幕：没想到这么受欢迎！

完结篇最后将镜头转向一年后，洪金宝再度投身保险诈骗案展开新卧底行动，而室友们也各自展开了新生活，让不少剧迷敲碗许愿原班人马回归第二季！

朴信惠透过经纪公司 SALT 娱乐发表感言，语气充满感激：「完全没预料到会获得如此巨大的喜爱，内心充满感激。 能与许多优秀的伙伴共事是我最大的喜悦。 看到大家在受欢迎的氛围中圆满结束，我感到非常幸福。」她更调皮表示，看到网友讨论她与河润景「化学反应」的评论觉得最有趣。 最后她也真挚承诺：「这部作品让我下定决心要成为更好的人，未来我会以更多好演技回馈大家！」



