《订阅男友》徐康俊一句「喜欢拿铁吗？」全韩网恋爱了！剧迷狂喊：月付50万订阅终身制，我愿意！
广告

《订阅男友》徐康俊一句「喜欢拿铁吗？」全韩网恋爱了！剧迷狂喊：月付50万订阅终身制，我愿意！

韩剧   2026年3月9日   星期一11:50   Tracy  

（封面图源：IG@seokj1012、Netflix《订阅男友》）

尖叫声！号称「连头发都会演戏」的徐康俊，这回又来收割少女心了！他在6日於Netflix上线的新剧《订阅男友》中，饰演校园风云人物「徐恩昊」，直接把大学校园变成初恋拍摄现场，满满的粉红泡泡隔著萤幕都要溢出来啦~

（图源：Netflix《订阅男友》）

剧中徐康俊根本是「理想学长」的教科书！初登场就在樱花纷飞的校园里，那一抹暖笑配上温柔眼神，谁受得了？ 明明一开始还有点高冷，结果面对Jisoo饰演的「徐未来」，那细心的体贴、不经意的心动举动，完全就是要把观众拉进恋爱漩涡。尤其他那低沉嗓音加上宠溺眼神，真的是让人不自觉嘴角上扬，萤幕前的观众直接吼出「求交往」！电视剧公开后，韩网上也掀起了关於徐康俊的讨论热潮，广大网友们表示：「长那张脸，结果连演技也这么好，根本是犯规角色吧『你喜欢拿铁吗？』然后那样笑，这不是疯了吗 ᄏᄏ 哇，顶著那张脸 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 徐 康俊拜拜托只演浪漫剧，拍个500部」、「不是啊，『喜欢拿铁吗』这句话是有什么特别的，他为什么要那样笑 ，如果只想看徐康俊的部份，要从第几集开始看？」、「我爱你」、「让他拍一部像样的爱情剧吧... 潜力大爆发」、「超心动，真的好久没有因为看作品这么心动了」、「真~~~的超级帅，一大早心情就变好了」、「疯，连手指都漂亮，嘴角也好漂亮啊..」、「徐康俊... 真的是 场面收割机，拜托演个软萌Q弹的爱情剧」等。

（图源：Netflix《订阅男友》）

这也不是徐康俊第一次靠学长角色爆击心脏了！回想当年的《乳酪陷阱》，他饰演的「白仁浩」至今还是许多剧迷心中的白月光。 时隔多年再披校园题材，他根本是「初恋系男神」代名词，把那种青春悸动感拿捏得死死。
（图源：tvN《奶酪陷阱》）

不只谈恋爱，徐康俊去年的表现也是开外挂！在《卧底高中》里饰演潜入校园的国情局要员，从动作戏到搞笑、悬疑通通包办，更凭这角色直接抱走「2025 MBC演技大赏」的大赏，演技实力完全认证！
（图源：Viu《卧底高中》）

从国情局要员到校园暖男学长，徐康俊根本是变色龙演技，每次回归都给人全新惊喜。 这回《订阅男友》总共10集，已经在Netflix全集上线，准备好被徐康俊的「初恋风暴」袭击了吗？ 快打开剧，一起谈场樱花树下的恋爱吧！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 《订阅男友》徐康俊一句「喜欢拿铁吗？」全韩网恋爱了！剧迷狂喊：月付50万订阅终身制，我愿意！
© 2026 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手