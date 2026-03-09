《订阅男友》徐康俊一句「喜欢拿铁吗？」全韩网恋爱了！剧迷狂喊：月付50万订阅终身制，我愿意！

尖叫声！号称「连头发都会演戏」的徐康俊，这回又来收割少女心了！他在6日於Netflix上线的新剧《订阅男友》中，饰演校园风云人物「徐恩昊」，直接把大学校园变成初恋拍摄现场，满满的粉红泡泡隔著萤幕都要溢出来啦~

剧中徐康俊根本是「理想学长」的教科书！初登场就在樱花纷飞的校园里，那一抹暖笑配上温柔眼神，谁受得了？ 明明一开始还有点高冷，结果面对Jisoo饰演的「徐未来」，那细心的体贴、不经意的心动举动，完全就是要把观众拉进恋爱漩涡。尤其他那低沉嗓音加上宠溺眼神，真的是让人不自觉嘴角上扬，萤幕前的观众直接吼出「求交往」！电视剧公开后，韩网上也掀起了关於徐康俊的讨论热潮，广大网友们表示：「长那张脸，结果连演技也这么好，根本是犯规角色吧『你喜欢拿铁吗？』然后那样笑，这不是疯了吗 ᄏᄏ 哇，顶著那张脸 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 徐 康俊拜拜托只演浪漫剧，拍个500部」、「不是啊，『喜欢拿铁吗』这句话是有什么特别的，他为什么要那样笑 ，如果只想看徐康俊的部份，要从第几集开始看？」、「我爱你」、「让他拍一部像样的爱情剧吧... 潜力大爆发」、「超心动，真的好久没有因为看作品这么心动了」、「真~~~的超级帅，一大早心情就变好了」、「疯，连手指都漂亮，嘴角也好漂亮啊..」、「徐康俊... 真的是 场面收割机，拜托演个软萌Q弹的爱情剧」等。

라떼 좋아한다는 말에 라떼 좋아해? 라고 되묻는 거

이거 그거잖아 말꼬리 따라하기 스킬 pic.twitter.com/tnbINnTe5o — 솜.. (@myxfavorite) March 7, 2026

서강준(서은호)씨

입술 봤다 눈 봤다

여자 미치게만드는 무자비한 얼굴공격도 모자라서 눈빛 공격까지 하면

저 미치죠. 뇌ㅜ터지죠ㅜㅜ pic.twitter.com/jHeQxVeDAB — 미조 (@dying4kkang) March 7, 2026

대한민국 역대 남주 등장씬에

월간남친 서강준 벚꽃 등장씬 추가 해야됨 pic.twitter.com/zNFqalVRWk — 솜.. (@myxfavorite) March 8, 2026

월간남친 서비스 현대인의 고독을

이렇게 잘 이용해 먹는다고

이수혁 서강준 같은 리미티드에디션으로 사람 꼬셔서

구독하게 만들고 한 달 구독 끝나갈 때 되니까

10년 뒤 버전으로 서강준을 또 줌... pic.twitter.com/MHEdRkXftg — ٕ (@zhezxe) March 6, 2026

这也不是徐康俊第一次靠学长角色爆击心脏了！回想当年的《乳酪陷阱》，他饰演的「白仁浩」至今还是许多剧迷心中的白月光。 时隔多年再披校园题材，他根本是「初恋系男神」代名词，把那种青春悸动感拿捏得死死。



不只谈恋爱，徐康俊去年的表现也是开外挂！在《卧底高中》里饰演潜入校园的国情局要员，从动作戏到搞笑、悬疑通通包办，更凭这角色直接抱走「2025 MBC演技大赏」的大赏，演技实力完全认证！



从国情局要员到校园暖男学长，徐康俊根本是变色龙演技，每次回归都给人全新惊喜。 这回《订阅男友》总共10集，已经在Netflix全集上线，准备好被徐康俊的「初恋风暴」袭击了吗？ 快打开剧，一起谈场樱花树下的恋爱吧！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻