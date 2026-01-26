追剧警报大爆发！近期讨论度炸裂的10部新播韩剧，你错过几部？甜的、疯的、狠的通通有

最近开播的这些剧，你在追哪一部？ 从话题爆棚的新作到悄悄累积口碑的黑马，每一档都来势汹汹，社群讨论度天天刷新。 不只卡司吸睛、题材多元，还一不小心就让人熬夜追到天亮。 新一轮追剧战场正式开打，你跟上了吗？

1.《春日狂热》

手臂全是刺青的「黑道脸」大哥安普贤，竟然对冰山女教师李主傧一见钟情？ 一个是「推土机」式直球追爱的热血汉子，一个是把人生调成「静音模式」的忧郁美人，这画风清奇的「土甜」爱情，直接让你笑出腹肌！如果你喜欢粉红系浪漫笑料、反差萌CP互动，《春日狂热》绝对是开春必追浪漫喜剧！



2. 《偶像疯子》

这部悬疑爱情+法庭剧由崔秀英和金宰永主演，故事超有梗：明星律师兼超铁粉的孟世娜，得替自己追了多年的偶像、男团主唱都来益辩护，当「偶像」变成「谋杀嫌疑犯」后，两人展开一场惊喜刺激又心动连发的「无罪证明罗曼史」！ 不只剧情紧凑，崔秀英的粉丝律师&金宰永跌入谷底的偶像设定，让人笑中带虐、看得停不下来。



3. 《Love Me》

这部以冬季暖心爱情与家庭剧为主轴的作品，由徐玄振主演，讲述她饰演的外表光鲜、事业有成的妇产科医生，内心其实藏著深深孤独与七年前未解的伤痛。 当隔壁热情的音乐总监闯入她的生活时，一段既真实又幽默的「疗愈系爱恋」悄悄展开。 剧情既有家庭情感裂痕，也不时送上暖心笑点，整体节奏有慢有快，拿捏得宜，在剧中人物受伤、救赎彼此时，观众同时获得疗愈。



4. 《法官李汉英》

前世他是权贵傀儡，被陷害惨死; 重生回到十年前，他手握未来记忆，这次玩真的。 别的法官敲法槌，这位法官直接踩油门！面对未来的连环杀人犯，他不仅当庭判处死刑，更亲自驾车冲撞执行——讲法理？ 也讲点物理（手段）！被网友笑称「恶魔法官2.0」。 这剧主打一个：重生不是用来忏悔的，是用来直接动手改命的！带感又解压，速看！



5. 《今天开始是人类》

彻底颠覆套路！金惠奫演的九尾狐玉淳，别的狐狸苦苦修炼想做人，她却把「变成人类」视为狐生最大灾难。 毕竟做人要负责、会变老，哪比得上当个法力强大、青春永驻的「美貌女狐」爽！直到她撞上自恋爆表的足球巨星姜施洌（罗门 饰），一个拼命避免行善积德（怕不小心成人），一个眼里只有自己和足球。 这对「史诗级死对头」的爆笑相遇，让两人精打细算的生活全面失控.....



6. 《卧底洪小姐》

朴信惠这次在新剧《卧底洪小姐》里玩得很大，她饰演的精英监督官洪金宝，为查案被迫「装嫩」成20岁新人潜入证券公司，每天在「一秒切换职场大佬」和「假装档都拿不稳」的精分演技中反复横跳。 最抓马的是新上任的冷面代表（高庚杓 饰）竟是她前男友！办公室秒变修罗场：他越看这新人越眼熟，她一边查黑账一边祈祷「千万别认出我」！这场在90年代复古办公室里上演的「谍中谍中恋」，喜剧效果直接拉满。



7. 《理事长和我的秘密关系》

不婚主义的姜斗俊（崔振赫 饰）与职场女强人张希媛（吴涟序 饰）因一夜意外，奉行的人生信条彻底崩坏。 他直言「是我的孩子就结婚」，开启每周四次约会的「霸王级」追妻模式; 而她则面临职场、孕事与情感的三重炸裂.....韩剧原名更直白「有了孩子」，「总裁夫人带球跑」的设定终於从小说照进了韩剧里。



8. 《恩爱的盗贼大人》

当追捕盗贼的大君与女义贼互换了灵魂，身体和身份的错位直接闹出天大笑话！一位是藏起锋芒的帅气大君，一位是劫富济贫的盗侠洪吉童。 灵魂交换后，大君得学著当个「弱女子」，女侠要假装自己是「高贵人」。两人在鸡飞狗跳中互相了解，从对立到联手，展开了一段危险又伟大的爱情。



9. 《韩国制造》

玄彬在《韩国制造》里饰演用国家当生意做的情报课长，郑雨盛则是不惜一切追查他的「执念型」检察官。 在动荡的1970年代，两人为财富权力上演「猫鼠游戏」，却在真实劫机案中被迫联手。 该剧斥巨资制作，电影质感十足，已於12月24日在Disney+上线。



10. 《爱情怎么翻译？ 》

当顶级巨星与天才翻译，两颗心却像用了不同语言的Google翻译。 金宣虎饰演精通六国语言的翻译官，却无法翻译自己的心动。 高胤祯饰演的巨星，能用全世界粉丝的语言，却无法对心上人开口。 这份工作，他要实时翻译她的每句话; 这份心动，却是一场跨越多国的美丽意外-全程姨母笑追剧，已在Netflix甜蜜开播。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻