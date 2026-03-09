Jisoo《订阅男友》演技引热议！韩网两极评价：有人批「发声问题多年未改善」，有人赞「比想像中更有趣」

Netflix 新剧《订阅男友》6日正式上线啦！大家都追了吗？

时隔一年，Jisoo（金智秀）带著《订阅男友》回归。该剧讲述因现实生活感到疲惫的网路漫画 PD「徐未来」（Jisoo 饰），透过虚拟恋爱模拟程式「订阅」体验恋爱，是一部结合幻想元素的浪漫喜剧。



随著作品公开，Jisoo 的演技表现也再次成为网友讨论的焦点。自2021年以演员身份出道至今约6年，她在多部作品中的演出一直备受关注，而这次在《订阅男友》中的表现，也在韩网掀起不少讨论。



其中，一直被提到的发声方式依旧受到讨论。部分网友认为，她带有鼻音的发声方式，在衔接台词节奏时偶尔显得不够自然。不少网友留言表示：「演技发声本身就不好」、「发声方式还有像是大舌头一样的口音」、「虽然不屈服於恶评是好事，但还是希望能参考一些建议，特别是发声问题已经被提了好几年，希望能再多练习一下」、「之前的演技问题也是发音和发声，看来还是老样子」、「如果好好练习发声的话，应该能改善不少」、「BLACKPINK 加上广告模特就已经很好了，真的一定要当演员吗」、「虽然承认脸蛋很漂亮，但演技真的不太行」、「其他都还可以，但感情戏真的有点难看」等。

不过，也有不少网友给予正面评价，表示：「Jisoo 其实很符合这个角色，也表现得不错」、「可以看到 Jisoo 努力的痕迹」、「在目前出演的作品中，这次的表现最让人印象深刻」、「比想像中更有趣」、「我现在看得还满开心的」、「期待她接下来的新作品！」



另一方面，《订阅男友》公开后也展现亮眼成绩。该剧在6日上线后仅一天就登上 Netflix 全球 TV 节目排行榜第7名，两天后的8日更上升至第5名，人气持续攀升。不仅在韩国，在亚洲、美洲、欧洲、中东、非洲等地区，共69个国家都成功进入 Netflix TOP 10，热度可见一斑。



