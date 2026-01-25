女神会演戏、还更会烤肉！大神刘在锡认证：「朴信惠根本就是烤肉高手」

朴信惠以「烤肉店的女儿」闻名，实际上她真的很会烤肉！据说不论在什么聚会场合，她都会亲自拿起夹子和剪刀，主动替其他人烤肉，是出了名的体贴。

21日晚间播出的 tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，朴信惠公开了自己被称为「朴老师」的利他性格，因为这项技能收获了更多好感。

实际与朴信惠同桌吃过饭的刘在锡也表示：「真的吓了一跳，她烤肉烤得有多好，简直就是专家。」语气中满是赞叹。



朴信惠笑著说：「其实在我烤肉的影片公开之后，身边真的接到很多联络。大家都叫我一起去吃烤肉，还说想在我面前请我帮忙烤。」



▼《第六感 City Tour 2》超熟练烤肉片段可快转到13:28看。



朴信惠自童星出道至今已24年，数十年来一直以演员身分活跃，是名副其实的资深演员。实际上，她在片场常被称为「朴老师」。她透露：「因为从童星开始活动，我对站在镜头前该怎么做本来就很自然，但一起出演的来宾中也有年纪比较小、还不够熟练的朋友，所以我才会被叫老师。」

她接著表示：「我小时候其实没有人教我这些，都是在戏剧现场一步步跑、一步步学来的，那些朋友心里应该也是一样吧。」并补充说：「看到这种情况时，为了替工作人员打气，我也会邀请现场的大家到我们家的餐厅吃顿饭。」坦率分享了自己的利他一面。



▼《第六感 City Tour 2》第10集│朴信惠《地娱室》 最爱Mimi！互相外星人问候超可爱 │逢星期五深夜於Viu上线：



朴信惠目前正在 tvN 电视剧《卧底洪小姐》中担任主演，展现亮眼演技。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻