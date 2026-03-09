朴宝剑X 周元双雄对决！《鸣梁》导演史诗新作《刀：高豆莫汗之剑》3月3日开机，男神化身「失忆奴隶」挑战高难度剑斗！

千万票房导演金汉珉的全新力作《刀：高豆莫汗之剑》（暂译），正式宣布於 3 月 3 日投入首场拍摄！这部集结了朴宝剑与周元两大男神的动作史诗大片，消息一出随即引发全韩影迷的高度期待。

破天荒「动作读本训练」！开拍即进入战斗状态

《刀：高豆莫汗之剑》是一部动作史诗大片，讲述在高句丽灭亡后，一名失去记忆成为奴隶的男子，为了争夺传说之剑而投身剑斗大会。 高豆莫汗是扶余人部落的首领、末代檀君古列加的后裔，於檀君朝鲜灭亡后在故地建立起东明国，后征服北扶余，并将二者合并为卒本扶余。

该片於 3 月 3 日正式开机，不同於传统的室内剧本阅读，剧组在开拍前特别进行了结合动作与读本的「彩排现场」。 金汉珉导演带领全体演员与工作人员，针对剑斗动线与台词进行同步对齐，演员们完全投入角色，现场张力紧绷。



朴宝剑破格转型「失忆奴隶」！周元化身冷静武士强势对立

朴宝剑此次挑战从演以来最具突破性的角色，饰演失去记忆的武士「七星」。 在高句丽灭亡后，他被丢进残酷的奴隶剑斗场，对过去一无所知却努力生存，预计将以在极限环境中依然坚定的眼神与动作戏，展现前所未见的全新面貌。

而与之对立的强大对手「契苾何力」则由周元担纲。 他饰演代表突厥参加剑斗大会的冷静强悍武士，将展现活用双剑的高难度动作与强大气场。 两位演技派男神的正面交锋，无疑是本片最大的观战亮点。



实力派群星云集，打造全球化史诗阵容

配角阵容同样不容小觑：郑在咏 饰演高句丽复兴军（多勿军）首领「黑水降」，展现混乱时代中定海神针般的领导力; 李先彬 化身复兴军成员「玛雅」，展现刚毅的魅力与动作戏。



越南国民演员 镇成 将饰演唐朝安东都护府总管「薛仁贵」，展现主导北方局势的厚重气场; 凭藉电影《破墓》给人留下深刻印象的 金宰澈 则饰演契丹战略家「耶律」。



此外，崔贵华 饰演契丹大首领「大贺尽忠」，在《寄生上流》留下强烈印象的 朴明勋 饰演曾是辽东城守门人的「风沙」，李淳元 则饰演负责主持剑斗大会的薛仁贵策士「狄仁杰」。



《刀：高豆莫汗之剑》不仅计划在韩国上映，也正准备进军日本、越南等全球市场，并以 2027 年与观众见面为目标。

