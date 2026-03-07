傻眼！李东辉身上那件「破布」要这么贵？ 《我独》惊现「乞丐时尚」全网笑疯

韩国演艺圈公认的时尚达人李东辉，最近在MBC综艺《我独自生活》中的一身造型让全网看呆！他身上那件看似历经沧桑、到处是破洞和须边的军绿野战外套，竟然要价韩币386万（韩元，约合8.3万新台币）！节目播出后立刻引爆热议，网友笑翻直呼：「这是时尚？ 我还以为是刚从旧衣回收桶爬出来的！」

在最新一集节目中，李东辉与Code Kunst相约首尔站，准备出发前往釜山旅行。 向来以独特时尚品味著称的李东辉，当天一身「战损风」野战外套现身，袖口与下摆全是刻意破坏的须边，衣服本体更是千疮百孔。 看到这身打扮，一旁的女星李柱升傻眼问：「你是在路上跌倒吗？」主持人全炫茂更毒舌：「这是街头表演者的舞台装吧？」



Code Kunst忍不住吐槽：「你今天是为了配合首尔站这个地点（TPO）特别穿的吗？」李东辉则一脸真挚地护航：「这是我很喜欢的品牌，设计师看到我这样穿应该会很感动吧？」不过随后他也大方承认：「但被误会也是可以理解的啦！」



节目播出后，眼尖的时尚迷立刻神出这件「破布」的真实身分，竟是某M品牌当季要价386万的精品野战外套！消息一出，原本在社群上狂酸「这是刚从东庙（首尔知名旧衣市场）回来的吧」、「穿这样去首尔站应该会被塞零钱」的网友全傻眼，纷纷改口：「对不起我不懂时尚」、「 原来是名牌不是回收物」、「这价格我可以买100件普通外套了！」



李东辉事后也在个人IG幽默回应，上传同款外套穿搭照并写下：「街头表演者要离开世宗文化会馆了~」自嘲自己是「街头艺人」，逗乐一票粉丝，也让这场「破布时尚之乱」画下完美句点。

